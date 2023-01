Orlando Magic venció a Boston Celtics y cortó su buena racha

Orlando Magic cortó este lunes en la noche la buena racha que traían los Boston Celtics que venían con nueve triunfos consecutivos en el bolsillo previo a este juego.



Los de Florida vencieron por 113 a 98 a los de Massachusetts gracias a la buena labor de la elección número uno del Draft de este año, Paolo Banchero, que anotó 23 puntos y hizo 5 rebotes y 2 asistencias.



El jugador de 20 años mostró una gran madurez para ayudar en el triunfo del equipo y en donde también fueron claves Franz Wagner, Wendell Carter, Cole Anthony y Jonathan Isaac, que volvió a jugar con Orlando desde agosto de 2020 ya que venía lastrando una lesión de más de dos años.

"Se sintió fantástico, solo tocar el piso, me siento muy agradecido", dijo Isaac. "Me siento bien, estoy agradecido de estar con el Magic, además de obtener una victoria, no podría estar más feliz", comentó Isaac en su regreso a las canchas.



Por su parte, en Boston las anotaciones fueron lideradas por Jayson Tatum y Jaylen Brown que anotaron 26 puntos cada uno. Sin embargo, los Celtics sintieron las bajas de Marcus Smart y Robert Williams III que salieron lesionados hace un par de días en el juego ante los Raptors.



Pese al triunfo, Orlando es uno de los peores equipos en el 2023 con un récord de 6-5 y es uno de los cinco peores equipos de la temporada, aunque ha mejorado bastante su rendimiento ya que tras su mal inicio de 5-20 han obtenido una marca de 13-9 desde inicio de diciembre.



Cabe señalar que el Magic marcha 13° en la Conferencia Este con una marca de 18-29 mientras que los Celtics son primeros de esta zona con un récord de 35-13.



Otros resultados:



Pistons 130-150 Bucks



Rockets 119-114 Timberwolves



Bulls 111-100 Hawks



Jazz 120-102 Hornets



Trail Blazers 147-127 Spurs



Kings 133-100 Grizzlies