11 barrios de Bogotá tendrán cortes de luz este miércoles 13 de marzo

La empresa Enel Colombia es la encargada de brindar el servicio de energía eléctrica a los ciudadanos de la capital del país. Además de eso, también debe preservar que el fluido de luz sea constante y de alta calidad.



Para esto, la entidad programa frecuentemente trabajos de mantenimiento y reparación en diferentes sectores de la ciudad coon el fin de evitar mayores afectaciones en las redes eléctricas.

Sin embargo, para poder realizar estas labores, la empresa debe suspender el servicio de energía en los sectores aledaños donde se tienen programados los mantenimientos.



Estos cortes se pueden extender hasta por ocho horas, dependiendo la complejidad de la labor a realizar por los funcionarios encargados. Por eso, se recomienda a los usuarios que presenten suspensiones, tener en cuenta los horarios y barrios para evitar una mayor afectación en las actividades diarias.



A continuación, estos son los sectores y horarios en los que no habrá servicio de luz para la jornada de este miércoles 13 de marzo de 2024:



Localidad Kennedy

Desde las 7:45 a.m. hasta las 4:45 p.m. De la CL 40 SUR a CL 42 SUR entre Cr. 71 a Cr. 73 - Barrio La Campiña



Desde las 7:45 a.m. hasta las 4:45 p.m. De la Cr.71 a Cr.73 entre CL.39 SUR a CL.41 SUR - Barrio Renania Urapanes.



Localidad Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. PENITENCIARIA LA PICOTA - Barrio La Picota.



Localidad Tunjuelito

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI.50 SUR a CI. 52 SUR entre Cr.4 a Cr.6 - Barrio Aérea Artillería.



Localidad San Cristóbal

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. De la CI.29 SUR a CL.31 SUR entre Cr.5 a Cr. 7 - Barrio Veinte de Julio



Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.2 a Cr.4 entre CL.27 SUR a CL 29 SUR - Barrio Córdoba



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la Cr.25 a Cr.27 entre CL 75 SUR a CL.77 SUR - Barrio Bella Flor Sur.



Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la CI. 76 SUR a CI. 78 SUR entre Cr. 24 a Cr.26 - Barrio Cordillera del Sur.



Localidad Barrio Unidos

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CI.94 a CI. 98 entre Cr.49 a Cr. 54 - Barrio La Castellana.



Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.56 a Cr.58 entre CI.91 a Cl 94 - Barrio Rionegro



Localidad Suba

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI.145 a CI. 147 entre Cr.71 a Cr. 73 - Barrio El Plan.