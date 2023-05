Oficial: Novak Djokovic podrá regresar al US Open este año

Es un hecho. Novak Djokovic, de no lesionarse o no bajarse por propia decisión, hará parte del US Open 2023 que se disputará en Fleashing Meadows el próximo mes de agosto.



Y es que la Casa Blanca ha confirmado que el próximo 11 de mayo terminarán las restricciones a los viajeros internacionales que no estén vacunados contra el covid-19 para entrar en el país.



“Mientras la vacunación permanece como una de las herramientas más importantes para garantizar la salud y seguridad de los empleados y asegurar la eficiencia de las zonas de trabajo, ahora estamos en una fase diferente de nuestra respuesta en las que esas medidas ya no serán necesarias”, comentó la Casa Blanca en declaraciones recogidas por The New York Times.

De esta forma, ‘Nole’ pone fin a su ausencia en el Grand Slam estadounidense, el cual no compite desde 2021 cuando perdió la final con Daniil Medvedev. Tras esto, Djokovic no volvió por su negativa a vacunarse y esto le obligó perderse las giras americanas en 2022 y 2023.



No obstante, en los próximo meses, Djokovic llegará con sed de revancha y se querrá llevar este torneo en donde no tuvo mucha suerte en los últimos años ya que antes de la final perdida en 2021 fue descalificado en 2020 por un pelotazo a un juez de línea.



Cabe señalar que Djokovic es actualmente el número uno del mundo y se prepara para llegar de la mejor manera a Roland Garros que iniciará en las próximas semanas.