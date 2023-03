Oficial: E3 de Los Ángeles no se realizará en este 2023

Un año después de confirmarse su regreso, la Electronic Entertainment Expo (E3), el evento más importante de tecnología y videojuegos del mundo fue cancelado este jueves según informó la organización del evento.



El anuncio fue confirmado por el medio IGN que anunció que a través de un correo electrónico los miembros del E3 supieron de la cancelación del evento.



Según lo dicho en el correo, el E3 "sigue siendo un evento y una marca muy queridos, pero su versión 2023, simplemente no ha cosechado el interés sostenido necesario para ejecutarlo de una manera que muestre el tamaño, la fuerza y el impacto de nuestra industria."

De igual manera, la organización reiteró su compromiso con la labor de promoción del evento, pero no menciona la posibilidad de volver a organizar la feria en años venideros.



Luego de la información de IGN, la ESA, organizador del evento, emitió el siguiente comunicado.



“Ha sido una decisión difícil por todo el esfuerzo que nosotros y nuestros socios hemos dedicado a hacer posible este evento, pero hemos tenido que hacer lo que es correcto para la industria y lo que es correcto para el E3. Comprendemos que las compañías interesadas no tuvieran listas demos jugables y que los problemas de recursos hicieran que estar en el E3 este verano fuera un obstáculo que no pudieran superar. Para aquellos que se comprometieron con el E3 2023, sentimos no poder ofrecer el escaparate que os merecéis y que esperáis de los eventos de ReedPop”.



Se supone que el evento se iba a celebrar del 13 al 16 de junio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles y habría sido el primer evento presencial del E3 desde 2019. En 2020 se canceló y en 2021 hubo una versión digital mientras que el año pasado nuevamente se canceló para centrarse en la edición de este año que finalmente no verá la luz.



Esta noticia llega después de que las grandes compañías de la industria de los videojuegos como Xbox, Nintendo, PlayStation y Ubisoft anunciaran que no iban a asistir al E3 y que optarían por organizar sus eventos digitales.



Cabe señalar que en años anteriores el E3 sirvió como plataforma para las grandes compañías para hacer sus anuncios más importantes durante ese año.