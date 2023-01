Carlos Alcaraz se perderá el Abierto de Australia por lesión

El Abierto de Australia ya conoce su primera baja sensible en la rama masculina. Se trata nada más ni nada menos que el número uno del ranking ATP, Carlos Alcaraz, quien se bajó de este Grand Slam debido a una lesión mientras entrenaba.



El español comunicó la mala noticia a través de sus redes sociales en donde mencionó que durante la pretemporada se lesionó el musculo semimembranoso de la pierna derecha en un gesto fortuito y forzado mientras entrenaba.



"Desgraciadamente no podré jugar ni el Care A2+ Kooyong ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante. Nos vemos en Australia en 2024", comentó Alcaraz.

Alcaraz venía de una gran temporada 2022 en donde pudo conseguir cinco títulos, entre ellos el Abierto de Estados Unidos, y parecía que iba a poder disputar su tercer Abierto de Australia, pero al final este no será el caso.



De este modo, Alcaraz apunta ahora a comenzar su calendario en el mes de febrero en donde hará una gira por Latinoamérica la cual iniciaría en Río de Janeiro y seguirá en Acapulco. De ahí deberá pensar en su exhibición contra Rafael Nadal en Las Vegas y en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.



Sin embargo, para esos torneos no llegaría como número uno, un escalafón que puede perder en Australia ya que no podrá defender los puntos necesarios por lo que el liderato del ranking ATP se lo pueden quedar Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas o Novak Djokovic.