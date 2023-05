Oficial: ‘Canelo’ Álvarez defenderá su corona en el mes de septiembre

En un evento inmobiliario realizado en Ciudad de México, Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha confirmado que defenderá su título en el mes de septiembre, pero no confirmó contra quién lo hará.



“Sí pelearé en septiembre, pero todavía no sé con quién ni nada. La próxima semana nos vamos a sentar para hablar de eso", dijo el nacido en Guadalajara en el evento.



Álvarez peleó por última vez el pasado 6 de mayo ante John Ryder en Guadalajara, combate en el que triunfó el tapatío en su tierra y donde retuvo los cinturones Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial (OMB), Federación Internacional (FIB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Desde ese combate, Canelo se ha mentalizado en buscar una revancha contra el ruso Dmitry Bivol quien el año paso le otorgó al mexicano su segunda derrota en su carrera.



De igual manera surge la opción de David Benavidez, retador oficial del cinturón supermediano del CMB y quien retó a Álvarez, pero Canelo no ha aceptado el reto del boxeador.



Por último, Canelo no descartó que esa pelea en ese septiembre sea nuevamente en México: "En este momento no descarto nada. No descarto volver a México y pelear en el Azteca".