Ocho localidades tendrán cortes de luz en Bogotá para este 22 de marzo

La empresa Enel Colombia es la encargada de brindar el suministro de luz a los miles de hogares que conforman la capital del país. Además de esto, también garantizan que los elementos utilizados para garantizar el servicio se encuentren en óptimas condiciones y funcionando bajo los parámetros establecidos, sin colocar en riesgo a la ciudadanía.



Para esto, la entidad realiza diferentes trabajos de mantenimiento y reparación en las zonas de Bogotá, donde se busca evitar un mayor daño en las redes de suministro eléctrico. Por tal razón, se deben realizar suspensiones temporales del fluido para garantizar la seguridad de los colaboradores.

Para la jornada de este 22 de marzo de 2024, se dio a conocer que habrá trabajos de mantenimiento y reparación en ocho localidades de Bogotá, las cuales presentarán cortes de luz en distintos sectores a lo largo de la jornada.



Se espera que estos cortes duren aproximadamente entre tres hasta ocho horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar por los operarios encargados.



Se recomienda a los usuarios que presenten suspensiones del servicio, tener en cuenta los horarios y sectores establecidos por la empresa para evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias.



A continuación, los barrios y horarios en los que no habrá servicio de luz para este viernes 22 de marzo de 2024:



Localidad Kennedy

Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr. 68 a Cr. 70 entre CL 2 a CL 4 - Barrio Hipotecho



Desde las 7:45 a.m. hasta las 12:00 p.m. De la CI.30 SUR a CI.32 SUR entre Cr. 68 a Cr. 70 - Barrio Provivienda



Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI.5 a CI.7 entre Cr. 77 a Cr. 79 - Barrio Las Dos Avenidas.



Localidad Bosa

Desde las 1:00 p.m. hasta las 4:30 p.m. De la CI.56 SUR a Cl.58 SUR entre Cr.94 a Cr.96 - Barrio Santa Fe Bosa



Localidad Teusaquillo

Desde las 8:15 a.m. hasta las 6:15 p.m. De la CL 39 a CL 41 entre Cr.27 a Cr.29 - Barrio Las Américas.



Localidad Chapinero

Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:15 p.m. De la Cr.11 a Cr. 13 entre CL.70 a CL.72 - Barrio Quinta Camacho



Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CI.91 a CI.94 entre Cr.10 a Cr.13 - Barrio Chicó Norte.



Localidad La Candelaria

Desde las 9:15 a.m. hasta las 6:15 p.m. De la Cr.0 a Cr.2 entre Cl.18 a CI.20 - Barrio Las Aguas



Localidad Santa Fe

Desde las 9:15 a.m. hasta las 6:15 p.m. De la Cr.2 a Cr.4 entre Cl.15 a Cl.17 - Barrio Las Aguas.



Desde las 9:15 a.m. hasta las 6:15 p.m. De la Cr.3 a Cr. 5 entre Cl.18 a CI.20 - Barrio Las Nieves



Desde las 9:15 a.m. hasta las 6:15 p.m. De la Cr.2 a Cr.4 entre Cl.17 a Cl.19 - Barrio Veracruz



Localidad Suba

Desde las 7:15 a.m. hasta las 5:15 p.m. De la Cl.168 a CI. 170 entre Cr. 61 a CI. 68 - Barrio Portales del Norte.



Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:15 p.m. De la Cl.168 a CI. 170 entre Cr. 61 a Cr. 63 - Barrio San José Vereda Sector.



Localidad Usaquén

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.4 a Cr.10 entre CI. 130 a Cl.135 - Barrio Ginebra



Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CL 130 a CL.135 entre Cr.4 a Cr.7 - Barrio Páramo