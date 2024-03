Ocho localidades de Bogotá no tendrán luz para este lunes 11 de marzo

La empresa Enel Colombia es la encargada de brindar el servicio de energía eléctrica a los habitantes de Bogotá. Por lo tanto, también debe vigilar y garantizar que las redes utilizadas para que este servicio llegue a todos los hogares, se encuentre en óptimas condiciones.



Debido a esto, frecuentemente se programan trabajos de mantenimiento y reparación en las redes eléctricas distribuidas a lo largo de la capital, esto con el objetivo de evitar una mayor afectación en el cableado, generadores, postes y demás elementos utilizados para el correcto funcionamiento de este servicio.

Según informó la entidad, para la jornada de este 11 de marzo, se tiene previsto que ocho localidades de la capital colombiana sufran suspensiones temporales del servicio eléctrico en diferentes sectores. Esto debido a que es necesario cortar el fluido eléctrico para que los funcionarios encargados puedan realizar, sin ningún riesgo, el mantenimiento o reparación asignados.



Se recomienda a los usuarios afectados, tener en cuenta los horarios y barrios que tendrán suspensiones temporales, para que sus actividades diarias se vean lo menos afectadas posibles.



A continuación, los sectores y horarios en los que no habrá servicio de luz para este lunes 11 de marzo de 2024:



Localidad Kennedy

Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CL 39 SUR a CL 41 SUR entre Cr. 88 a Cr.90 - Barrio Provivienda Occidental



Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. De la Cr.67 a Cr.69 entre CL.30 SUR a CL 37 SUR - Barrio Alquería La Fragua Norte



Localidad Usme

Desde las 8:30 a.m. hasta las 12:30 p.m. De la Cr. 3 ESTE a Cr.5 ESTE entre CL.56 SUR a CL.58 SUR - Barrio La Fiscala Norte



Localidad Engativá

Desde las 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. De la Cl.67 a CI.69 entre Cr.85 a Cr.87 - Barrio Florida Blanca.



Desde las 8:45 a.m. hasta las 4:00 p.m. De la Cr.82 a Cr.87 entre CL.83 a CL 88 - Barrio Los Cerezos.



Localidad Teusaquillo

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CL 56 a CL.62 entre Cr. 25 a Cr. 27 - Barrio Campin.



Localidad Santa Fe

Desde las 8:45 a.m. hasta las 6:00 p.m. VEREDA EL VERJÓN - Barrio Hoya Teusacá



Desde las 8:45 a.m. hasta las 6:00 p.m. VEREDA SAN FRANCISCO - Barrio Parque Nacional Oriental.



Desde las 11:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. De la Cr.9 a Cr.11 entre CL.21 a CL.23 - Barrio Las Nieves.



Localidad Puente Aranda

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. De la Cl.7 a CI. 9 entre Cr.47 a Cr.49 - Barrio San Francisco



Localidad Chapinero

Desde las 2:00 p.m. hasta las 3:30 p.m. De la Cr.6 a Cr.8 entre CI.39 a Cl.41- Barrio Sucre.



Localidad Teusaquillo

Desde las 4:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. De la CI. 25 a CI.27 entre Cr. 35 a Cr.37 - Barrio El Recuerdo.