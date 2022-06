Eva Longoria, inversora de medio latino en los Estados Unidos

La actriz Eva Longoria se encuentra entre el grupo de inversores de Latino Media Network (LMN), un nuevo medio de comunicación que se constituye este viernes y que ha comprado a Univision 18 estaciones de radio en 10 ciudades para llegar a un tercio de la población latina de Estados Unidos.

Como subraya el comunicado adelantado a Efe que anuncia su creación, LMN será un medio "de latinos para latinos" que promoverá el "orgullo cultural" de esta comunidad y tratará los temas que le preocupan. En una entrevista con Efe, las promotoras y principales propietarias de LMN, Stephanie Valencia y Jess Morales, explicaron las razones que les han llevado a lanzar este proyecto que parte con un capital de 80 millones de dólares y con la compra a Univision de 18 emisoras por un valor de 60 millones.



Latino Media Network contará así con estaciones de radio en diez importantes ciudades, con un mercado que alcanza al 33 % por ciento de la población latina del país: Los Ángeles, Nueva York, Miami, Houston, Chicago, Dallas, San Antonio, McAllen, Fresno y Las Vegas. Morales es activista y ha trabajado en numerosos programas de ayuda a la comunidad latina, entre otras cuestiones ayudando a la reunificación de menores migrantes con sus familias en la frontera.

Según explicó Morales, al contrario que muchas compañías que han abandonado la radio ellas apuestan por este medio porque tiene un "enorme potencial" no sólo en sus formatos tradicionales sino también mediante los podcast o incluso a través de Youtube, y porque los latinos son "grandes consumidores" de audio y de estas plataformas. La radio es una "compañía constante" para los latinos, añadió por su parte Valencia, exasesora en el Congreso y la Casa Blanca durante la etapa de Barack Obama, quien aseguró que con este proyecto buscan servir a la comunidad proporcionando información sobre asuntos que les interesan y les representan.



En este sentido, aunque la mayoría de las emisoras que han comprado se centran en el entretenimiento, la música y los deportes, su idea es aportar muchos más contenidos, y sobre todo hablar de las cuestiones que afectan en el día a día a los latinos, desde la salud hasta la educación o las finanzas. Y buscan sobre todo, apuntó Morales, proporcionar información "veraz" y permitir a los latinos expresar libremente sus opiniones.

La operación de compra de 18 emisoras de Univision que se firmó este viernes necesitará la autorización de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés). LMN y Univision han acordado después un periodo de transición que puede llevar hasta finales de 2023. En este lapso, Univision seguirá gestionando las emisoras hasta el traspaso final a LMN. De las emisoras que han comprado, algunas son en español y otras en inglés y las hay también bilingües. No habrá una directriz inicial sobre cuál será el idioma en cada caso, y se irá experimentando sobre los distintos programas. Además, como recordó Valencia, la idea no es cambiar de forma abrupta las emisoras compradas.



Puso como ejemplo una de ellas, Radio Mambi, de Miami, que es un importante centro de encuentro de la comunidad cubana en esa zona desde hace 55 años. No se trata, dijo Valencia, de cambiarla de una forma "loca" sino de hacerla crecer y mejorarla garantizando siempre la "integridad" periodística y la libertad de expresión. Las dos promotoras de este nuevo medio destacaron la importante aportación de los inversores, entre los que se encuentra Eva Longoria. En el comunicado avanzado a Efe, la actriz subrayó que es un "orgullo" para ella formar parte de LMN para asegurar que los medios incluyan las narrativas latinas y "eleven" las voces de los latinos en Estados Unidos.

"Hoy es un gran día para el mundo de los medios de comunicación. Mi misión es contar y ampliar las historias de nuestra comunidad para que el mundo conozca la alegría, el poder y el corazón" de los latinos, añadió Longoria. Entre los nombres que han aportado capital para este proyecto están también Eduardo Padrón, presidente emérito del Miami Dade College y muy respetado en el mundo educativo; Al Cárdenas, que fue presidente del Partido Republicano en Florida, y María Contreras Sweet, quien trabajó en el Gobierno de Barack Obama (2009-2017) como directora de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA). Están también, entre otros, una estrella de los medios latinos, la presentadora María Elena Salinas, y el activista Henry Muñoz, promotor de organizaciones como Momento Latino, TheDream.US y Latino Victory.









EFE