¡Chatear sin Internet y eliminar mensajes! Nuevas opciones de Whatsapp

Los ruegos de los usuarios de Whatsapp han sido escuchados. La aplicación de mensajería anunció que muy pronto estarán disponibles al menos cinco cambios importantes para mejorar la eficiencia en la comunicación.

Tome nota de las principales modificaciones:



1. Chatear sin conexión a Internet: lo que los expertos anticipan como una revolución en la mensajería instantánea será esta modificación, que permitirá enviar mensajes sin conexión a una red de Internet. La información se filtró gracias a WABetaInfo. Aun no ha sido oficialmente confirmada, pero sí está muy en la onda del interés de Mark Zucherberg por masificar la conectividad en el mundo.



2. Búsqueda avanzada: La aplicación tendáa una suerte de explorador en cada conversación para búsqueda de palabras clave, archivos, fotos y links enviados, entre otras cosas.



3. Silenciar grupos para siempre: ¡Un anhelo! En medio de la pandemia ha sido muy común para los usuarios aparecer en grupos de los que no se pueden salir, pero que no necesitan tener actividad permanente. Para esos casos habrá una nueva opción para silenciar de por vida e incluso decidir si se quiere o no recibir notificaciones.



4. Uso en múltiples dispositivos: La función ya está disponible en versión Beta y permite usar WhatsApp con todas sus funciones hasta en cuatro dispositivos al mismo tiempo, sin perder la conexión.



5. Autodestrucción de mensajes: ¡Otra gran novedad! El usuario podría predeterminar el tiempo que un mensaje estará disponible en el chat. Después del plazo fijado desaparecerá y no será posible recuperarlo. La iniciativa es para mejorar la seguridad de los usuarios.