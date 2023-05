Djokovic tras su caída en Masters de Roma: ‘Rune mereció ganar’

Novak Djokovic cayó en cuartos de final del Masters 1000 de Roma ante el danés Holger Rune quien se quedó con el juego en tres sets en un partido en donde Nole no se le vio bastante cómodo.



De hecho, al terminar el juego, el serbio aseguró que su rival fue superior y aseguró que ya se preparará para Roland Garros, grand slam que comenzará en los próximos días.



“Ha sido simplemente mejor. Jugó demasiado bien para mí la mayor parte del partido. Tuve un mal comienzo del tercer set y creo que ahí fue donde el partido se decidió de su lado. Mantuvo los nervios y mereció ganar", comentó de entrada.

"Las condiciones han sido más lentas estos días. Creo que este es probablemente el torneo que he jugado aquí en Roma más frío y húmedo. No recuerdo tantos días seguidos lloviendo. Obviamente, en este tipo de condiciones, ha sido muy difícil conseguir superar a Rune. Es muy, muy rápido, muy veloz, con gran anticipación. Un jugador muy talentoso, dinámico y completo", complementó.



Por su parte, mencionó que comenzará su preparación para Roland Garros de inmediato y allí mejorar algunas cosas de su juego: "Sé que siempre puedo jugar mejor. Estoy deseando trabajar en varios aspectos de mi juego, de mi cuerpo, y espero ponerme en forma al 100%".



Por otro lado, Djokovic habló de la nueva generación del tenis y aseguró que ya no son toda una realidad: "La nueva generación está aquí ya. Quiero decir, Alcaraz es el número uno del mundo desde el lunes. Obviamente está jugando un tenis increíble. Creo que es también bueno para nuestro deporte que tengamos caras nuevas, chicos nuevos subiendo. Es normal".



Finalmente, mencionó que espera seguir aguantándole el ritmo a los jovenes: "Hemos estado diciendo esto durante años, que iba a llegar ese momento en el que haya un cambio de generaciones. Yo, personalmente, sigo intentando aguantar con todos ellos. Estoy feliz con mi carrera hasta ahora. Todavía tengo ganas de seguir. A ver hasta cuándo puedo jugar".