Djokovic se sinceró sobre su relación con Rafael Nadal y Roger Federer

Novak Djokovic sigue con paso firme en el Masters 1000 de Roma y durante el martes avanzó a cuartos de final del torneo luego de vencer al británico Cameron Norrie.



No obstante, en medio de su participación en el torneo, Nole aprovechó para hablar sobre varios temas claves de su carrera.



De inicio, habló sobre el complicado momento que vivió por no vacunarse contra el Covid 19.

"Sufrí demasiado. Muchas personas han apreciado que yo haya sido coherente, pero el 95 por ciento de todo lo que han escrito o dicho en la televisión en los últimos tres años es totalmente falso. Yo no soy un antivacunas y nunca en mi vida he dicho serlo, comentó de inicio para ‘Corriere della Sera’.



Tampoco soy provacunas. Soy proelección: defiendo la libertad de una elección. Es un derecho fundamental. Lo expliqué una vez a la 'BBC', al regresar de Australia, pero eliminaron muchas frases, esas que no convenían, así que decidí no volver a hablar de esta historia", complementó.



Por su parte, habló de la relación que ha tenido con Roger Federer y Rafael Nadal: Nunca hemos sido amigos, entre rivales no es posible, pero tampoco hemos sido enemigos. Siempre he tenido un respeto por Federer, ha sido uno de los más grandes de todos los tiempos. Ha tenido un impacto extraordinario, pero no he sido cercano a él".



Finalmente, fue preguntado por la relación con Nadal, a quien Djokovic considera su rival máximo en el tenis: "Al inicio íbamos a comer juntos, unas dos veces. Pero con él la amistad también es imposible. Lo he admirado y estimado mucho. Gracias a él y a Federer he crecido y me he convertido en lo que soy, esto nos unirá por siempre, por esto siento agradecimiento por ellos. Nadal es una parte de mi vida, en los últimos 15 años lo he visto más que a mi mamá".