Djokovic sigue a paso firme en el US Open: ya está en tercera ronda

Novak Djokovic consiguió su paso a la tercera ronda del US Open este miércoles luego de vencer al español Bernabé Zapata con parciales de 6-4, 6-1 y 6-1 en una hora y 59 minutos.



Nole que ya garantizó ser el número uno del mundo cuando acabe el grand slam, no tuvo problemas para superar al europeo en el Arthur Ashe Stadium.



Zapata tuvo un gran arranque ya que ganó su primer juego y tuvo dos opciones de quebrarle a Djokovic quien no carburó de gran manera en los primeros juegos.

No obstante, el serbio pisó el acelerador y cerró el primer set en 48 minutos frente a un español que fue muy combativo en esa primera manga. Djokovic se vio muy solvente y seguro y mostró superioridad ante su rival.



Luego en los dos siguientes sets quebró en varias ocasiones a su rival y se impuso en el juego.



"Ha sido un partido duro. No empecé el partido muy bien, pero el segundo y en el tercer set (ya con la pista bajo la sombra) subí como un par de niveles...Estoy muy contento con la manera en que terminé el partido", mencionó tras el fin del juego.



Vale señalar que Nole se verá las caras en tercera ronda con su compatriota Laslo Djere que se impuso al francés Hugo Gaston.