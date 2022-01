Djokovic compra una biotecnológica con tratamientos anticovid

El tenista serbio Novak Djokovic es propietario del 80 % de la firma danesa QuantBioRes, que desarrolla un tratamiento contra la covid-19, informó este miércoles la compañía.

El director de la firma, Ivan Loncarevic, reveló a la edición digital del diario BT que la empresa está registrada oficialmente desde junio de 2020 y que su plan es fabricar un medicamento contra el coronavirus, pero no una vacuna.



"Estamos preparados para diseñar un tratamiento que pueda bloquear el mecanismo de infección entre el coronavirus y nuestras células", dijo Loncarevic a BT. El plan es que el tratamiento sea sometido a pruebas clínicas en Londres el próximo verano para luego ser aprobado por las autoridades sanitarias correspondientes.



De acuerdo con Loncarevic, fue a través de sus contactos como consiguió atraer a varios inversores, entre ellos a Djokovic y su esposa Jelena. "Cuando empecé a trabajar con esto, definí el proyecto, hice un plan de negocios, expliqué quién iba a participar, lo que costaba e hice un documento oficial que envié a distintas personas que pensé podían estar interesadas", explicó.



Djokovic fue deportado de Australia el pasado domingo, después de que un tribunal de ese país autorizara la cancelación de su visado, en una segunda ocasión, por no estar vacunado. De esta manera, el número uno mundial no podrá defender su título en el Abierto de Australia.





EFE