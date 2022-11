Novak Djokovic recibirá visa para jugar el Abierto de Australia

Luego de su escándalo en enero de este año en donde no pudo jugar el Australian Open a causa de su negativa para vacunarse ante el Covid-19, Novak Djokovic podrá volver a entrar a Australia para disputar este torneo.



Esto fue confirmado este martes por la emisora Australian Broadcasting Corp la cual mencionó que el ministro de inmigración, Andrew Giles había cancelado el periodo de tres años de exclusión para el serbio.



De esta manera, Djokovic volverá a obtener la visa y podrá viajar a Australia para volver a jugar uno de los Grand Slam en los que mejor ha ido ya que lo ha ganado en nueve ocasiones.



La guerra Djokovic-Australia comenzó previo al inicio del Abierto de este año. Allí, el serbio era el número uno del mundo y venía como campeón vigente de este torneo.



Sin embargo, se le prohibió su entrada ya que aunque traía una visa gestionada online y una exención médica para los viajeros no vacunados que tenía el respaldo de los entes organizadores del Australian Open el país lo deportó porque la exención no lo autorizaba a entrar al país.



De igual forma, el ministro de Inmigración pasado, Alex Hawke canceló la visa del tenista por considerar que era un “talismán de una comunidad unida por el sentimiento antivacuna”.



Cabe señalar que desde ese momento, Djokovic no criticó con dureza a las autoridades australianas y partió de inmediato del país.