Novak Djokovic no afloja y se metió a la final de Wimbledon 2023

Novak Djokovic no se cansa de ganar y menos en Wimbledon, torneo en donde se perfila a ganar otro título de Grand Slam. Y es que el serbio se clasificó a una nueva final en el torneo de hierba y a su 35° final de Grand Slam.



Nole derrotó al italiano Jannik Sinner en tres sets con parciales de 6-3, 6-4 y 7-6 en dos horas y 47 minutos.



Djokovic es el tercer jugador por encima de los 36 años en llegar a la final de Wimbledon desde el inicio de la Era Abierta. Previo a él lo hicieron Ken Rosewall y Roger Federer.

El partido con Sinner fue prácticamente un duelo generacional. Djokovic le saca 14 años al italiano, pero la diferencia de edad no se vio reflejada en la cancha e incluso al serbio se le vio más rápido en la cancha central del All England Club.



En el primer set, Sinner estuvo enchufado y es por ello que tendría tres pelotas de break, pero Nole supo aguantarle al italiano y mantuvo el saque. Más adelante, en la primera pelota de break, Djokovic quebró el saque y cerró el parcial a su favor.



En la segunda manga, Nole volvió a hacer de las suyas y quebró al italiano rápidamente mientras la cancha le aplaudía sus grandes jugadas.



Para el tercer set, Sinner mejoró su juego y pese a tener un 5-4 y un 15-40, a favor no le pudo cerrar la manga a Djokovic que mandó todo al Tiebreak y allí con tranquilidad cerró el partido.



Vale señalar que Djokovic buscará este domingo igualar los ocho títulos de Federer en Wimbledon y su 24° título de Grand Slam ante el ganador de la llave entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev.