¡Dominio total! Novak Djokovic se apodera de la clasificación ATP

El alemán Alexander Zverev arroja del podio, esta semana, al griego Stefanos Tsisipas, siempre con el serbio Novak Djokovic dominando y con el ruso Daniil Medvedev como lugarteniente.

También pierden un puesto el ruso Andrey Rublev, ahora quinto, y el español Rafael Nadal que es sexto. Sigue bajando, lógicamente por su inactividad, el suizo Roger Federer que esta semana aparece en el decimosexto escalón tras perder dos posiciones.



El español Carlos Alcaraz, por el contrario, sigue subiendo y gana tres puestos hasta llegar al treinta y dos, su tope hasta el momento en su corta carrera. El serbio Novak Djokovic, que el domingo ganó el Masters 1000 de París, se aseguró terminar 2021 como número 1 mundial por la séptima vez de su carrera, en una lista ATP publicada este lunes en la que el alemán Alexander Zverev recupera el tercer puesto. Con su séptimo número 1 mundial al final del año, el serbio supera el récord que tenía el estadounidense Pete Sampras, que lo consiguió en seis ocasiones.



Batido en la final de la capital francesa por Djokovic, el ruso Daniil Medvedev es segundo de la ATP a 3.300 puntos. Zverev, que cayó en semifInales ante Medvedev, recupera la tercera plaza sustituyendo al griego Stefanos Tsisitpas E igualando su mejor ranking, logrado hace cuatro años. El ruso Andrey Rublev supera al español Rafael Nadal y es ahora quinto, la mejor clasificación de su carrera, que ya alcanzó en septiembre.



El suizo Roger Federer, ausente de los circuitos desde julio, continúa su caída en la lista y pierde dos plazas, hasta la 16ª. La leyenda de 40 años no sale del Top-20 desde 2001.

Clasificación de la ATP del lunes 8 de noviembre:



1. Novak Djokovic (SRB) 10940 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 7640

3. Alexander Zverev (GER) 6540 (+1)

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6540 (-1)

5. Andrey Rublev (RUS) 4950 (+1)

6. Rafael Nadal (ESP) 4875 (-1)

7. Matteo Berrettini (ITA) 4568

8. Casper Ruud (NOR) 3760

9. Hubert Hurkacz (POL) 3706 (+1)

10. Jannik Sinner (ITA) 3395 (-1)

11. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3263

12. Cameron Norrie (GBR) 2945 (+1)

13. Diego Schwartzman (ARG) 2625 (+2)

14. Dominic Thiem (AUT) 2425 (-2)

15. Aslan Karatsev (RUS) 2392 (+1)

16. Roger Federer (SUI) 2385 (-2)

17. Christian Garín (CHI) 2353 (+1)

18. Denis Shapovalov (CAN) 2348 (+1)

19. Roberto Bautista (ESP) 2260 (+1)

20. Pablo Carreño (ESP) 2230 (-3)

32. Carlos Alcaraz (ESP) 1.529 (+3)

43. Federico Delbonis (ARG) 1.327

44. Albert Ramos (ESP) 1.294

49. Alejandro Davidovich (ESP) 1.150 (-4)

62. Pedro Martínez (ESP) 996 (+2)

70. Federico Coria (ARG) 887 (+2)

73. Roberto Carballés (ESP) 882 (+2)

76. Guido Pella (ARG) 866 (+1)

78. Facundo Bagnis (ARG) 860 (+1)

88. Pablo Andújar (ESP) 800 (+2)

89. Jaume Munar (ESP) 798 (-11)

91. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 795 (-6)

95. Thiago Monteiro (BRA) 773 (-1)

96. Carlos Taberner (ESP) 764 (-1)

97. Pablo Cuevas (URU) 760 (-1)

102. Daniel Elahi Galán (COL) 730