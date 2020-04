Histórico que se retiró volvería a la NFL y jugaría con Tom Brady

El estelar ala cerrada Rob Gronkowski ha decidido volver a la competición activa en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y tras un año de haberse retirado, cuando aún le quedaban dos temporadas con los Patriots de Nueva Inglaterra, será jugador de los Buccaneers de Tampa Bay.

Los Patriots, que todavía tienen sus derechos con un año más de contrato y nueve millones de dólares, los han vendido al equipo de Tampa Bay por una selección en la cuarta ronda del sorteo universitario que se va a celebrar esta semana a partir del jueves, y ellos darán otra en la séptima. Gronkowski, de 30 años, que deberá superar el correspondiente examen médico para que pueda cerrarse el traspaso, tendrá la posibilidad de estar de nuevo con el legendario mariscal de campo Tom Brady, quien también dejó a los Patriots para firmar por dos temporadas con los Buccaneers y 50 millones de dólares garantizados como agente libre.



El agente de Gronkowski, Drew Rosenhaus, confirmó este martes a varias fuentes periodísticas que su cliente había sido incluido en el traspaso entre ambos equipos.



"A la espera del examen físico, Rob acordó jugar para Tampa esta temporada", declaró Rosenhaus a la cadena de televisión ESPN. "Honrará su contrato actual en este momento". Rosenhaus indicó el año pasado que Gronkowski había dejado abierta la posibilidad de volver a jugar con Brady Durante las nueve temporadas (2010-2018) que Gronkowski pasó junto a Brady, el legendario mariscal de campo le dio 78 pases de anotación, marca en la NFL, y también el doble de los que había conectado con cualquier otro jugador del equipo.



De acuerdo a las mismas fuentes periodísticas, Gronkowski ya había manifestado que la única sede en la que quería jugar era en Tampa. El Boston Herald informó por primera vez el martes que Gronkowski les pidió a los Patriots que lo intercambiaran a los Buccaneers. Brady, quien firmó con Tampa Bay el mes pasado, también jugó un papel importante en la exploración de los Buccaneers de un intercambio por Gronkowski.



Posiblemente el mejor ala cerrada en la historia de la NFL, Gronkowski anunció su retiro el 24 de marzo del 2019 después de una carrera de nueve años durante la cual ganó tres anillos del Super Bowl y fue una de las personalidades más extrovertidas de la NFL y de los Patriots. Al igual que Brady, Gronkowski tampoco ha jugado para ningún equipo además de los Patriots.



Los Buccaneers actualmente tienen alas cerradas O.J. Howard, que ha estado involucrado en múltiples rumores de traspaso, y Cameron Brate en su lista. La pasada semana, en teleconferencia previa al sorteo universitario, se le preguntó al gerente general de los Buccaneers, Jason Licht, sobre Gronkowski y dijo que no sabía de las intenciones del que ahora ya es jugador de su equipo.



"Bueno, está haciendo un buen trabajo con WrestleMania en este momento", comentó Licht, refiriéndose a la victoria de Gronkowski a principios de este mes en Wrestlemania 24/7. "No tengo idea de si él querría jugar. Mantendré esto en el sorteo universitario en este momento porque es como preguntar por otro jugador en otra lista". Los Patriots actualmente tienen solo dos alas cerradas en su lista como son Matt LaCosse y Ryan Izzo, y los proyectos de posición como una de sus principales necesidades. El equipo de Nueva Inglaterra tiene el derecho de selección número 23 en la primera ronda del sorteo universitario y luego no vuelve a elegir hasta el puesto 87, en la tercera ronda.