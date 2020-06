La ¿burla? de J Balvin a Shakira por la que le caen con todo en redes

J Balvin es el artista colombiano más importante en la actualidad y ya ha marcado historia gracias a sus canciones en el mundo. Shakira, por su parte, en su momento también lo logró y cambió la historia de Colombia en ese sentido.



Tras esto, Billboard hizo una entrevista en la que estuvo el artista colombiano, Maluma y Black Eyed Peas. Sin embargo, hubo una polémica con J Balvin tras una supuesta burla.

En redes sociales se empezó a viralizar el #JBalvinIsOverParty y se convirtió en tendencia por el tema. En la entrevista le preguntaron a Will.i.am, líder de BEP, con quién había sido más 'flexible' durante las grabaciones (con referencia a J Balvin y Maluma), a lo que respondió que con Shakira.



Hasta allí, todo normal. Sin embargo, luego de la respuesta hubo una fuerte risa de J Balvin, que se tomó como burla hacia la artista. Por otro lado, también hubo defensores del colombiano, mencionando que la risa fue por la respuesta sin mencionarlos, pero no en burla a la actual pareja de Gerard Piqué.



Will.i.am, por su parte, continuó con su respuesta: "He aprendido mucho de Shakira, pues es muy profesional, es una escuela (...) Me ayudó mucho a mejorar la letra, el sonido, el ritmo, y lo hizo de forma muy amable: paso 1, 2, 3". “Y luego te regresa al paso 1", intervino, de nuevo, Balvin.