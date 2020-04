¿Final final no va más? Relación de Sara Uribe y Guarin ‘no funcionó’

A través de un en vivo en Instagram, Sara Uribe dio de talles sobre su vida en la actualidad y dejó entrever que la relación con Fredy Guarín, como se había comentado hace tiempo, llegó a su fin.



La presentadora y empresaria paisa aseguró que la relación “no funcionó” y habló sobre la la depresión que padeció a causa de esta eventualidad y algunos otros problemas personales.



Sara dijo en el en vivo de Instagram: “Yo estaba en una depresión muy brava, yo me había venido de China, estaba con mi niño en un hotel en Bogotá, me llevé a mi mamá de Medellín y mi mamá se me complicó de un momento a otro. Yo dije juepucha ¿qué está pasando? Mi relación, mi familia, mi trabajo, todo mi entorno”.



Respecto a Guarín, no ahondó en más detalles.

​Por su lado, el futbolista que actualmente milita en el Vasco da Gama de Brasil no se ha pronunciado al respecto, pero en su cuenta personal de Instagram borró toda las publicaciones en las que aparecía Sara Uribe, a excepción de una en la que salen junto a su hijo.