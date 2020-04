Duque explica qué es aislamiento inteligente, al que entraría Colombia

Iván Duque, Presidente de la República, habló en 'El Tiempo' y contó la idea que dio el pasado sábado, mencionando que el país irá encaminado a un aislamiento preventivo inteligente.



El actual mandatario dio ideas de lo que sería este aislamiento y, además, mencionó que puede haber una dura sanción para las personas que no acaten las normas de cuarentena.

"Es dejar a los adultos mayores, que son los potencialmente más afectados, en cuarentena un tiempo más prolongado; que los niños y jóvenes se mantengan por fuera de colegios y universidades un tiempo más extenso, que no tengamos bares, discotecas ni grandes eventos, y que en el resto de sectores tengamos todas las prácticas establecidas para evitar la propagación exponencial del virus", dijo Duque.



El Presidente complementó: "Creo que lo que se está viendo en países como Corea o Singapur es interesante, porque ellos tomaron decisiones drásticas y luego las fueron liberando en la medida en que aumentaban las capacidades de pruebas, las hospitalarias y de aislar a quienes estaban infectados, y eso les permitió pasar de unas medidas más drásticas a otras que siguen manteniendo las prácticas para evitar la expansión exponencial del virus y también retomando las actividades en la sociedad".



Por otro lado, mencionó que habría una grave sanción que incluiría cárcel para las personas que no acaten órdenes de cuarentena y prevención de la pandemia.



"Más del 95 por ciento de los colombianos han cumplido la tarea. A la minoría, que, por ejemplo, está pensando en sacar el carro de irse a pasear, no solamente les vamos a inmovilizar el vehículo, sino que de una vez los vamos a procesar. Quien no acate una norma de autoridad sanitaria para prevenir la propagación de una pandemia tiene una pena de 4 a 10 años de cárcel", finalizó.