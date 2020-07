Pruebas agrupadas de covid-19 en EE. UU.: así funcionan y sus detalles

En Estados Unidos hay una nueva medida que ha estado funcionando para tener resultados de pruebas más rápido y así conocer contagios, o no, de covid-19 en sus habitantes.



Ante esto, las llamadas pruebas agrupadas han llamado la atención y han funcionado para no perder tiempo en los resultados tras varias pruebas realizadas.

Cómo funciona:

Las pruebas agrupadas son una combinación de las pruebas de varias personas y allí se detecta haber si hay o no covid-19. En caso de ser positivo un lote de pruebas, deberán seguir a revisar una por una. Sin embargo, si un lote es totalmente negativo, ya se descartan varias pruebas y no hay coronavirus en estas personas.



La principal idea de esto es para acelerar y descartar a personas que no tengan covid-19, para darle más atención a los que en ese momento sí están contagiados y necesitan el resultado.



“Este tipo de prueba funciona realmente bien cuando tienes una población de pacientes asintomáticos o estás haciendo un seguimiento de contactos donde la probabilidad de que alguien tenga el virus del SARS-CoV es bastante baja, porque podrías probar varios grupos y obtener toneladas de negativos ", dijo Carmen Wiley, presidenta de la Asociación Estadounidense de Química Clínica (AACC).



Si un laboratorio analizara un lote de 12 muestras, una de las cuales fue positiva, podría analizar lotes más pequeños de cuatro muestras cada uno. El grupo más pequeño con la muestra positiva se analizaría individualmente para identificar a la persona infectada. Ese proceso que requiere siete pruebas sigue siendo una reducción del 42% frente a 12 pruebas individuales, por lo que hay una importante rebaja del tiempo utilizado.