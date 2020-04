La prueba del vinagre: ¿el test para intentar detectar el coronavirus?

Ejército de Estados Unidos en Corea del Sur han implementado un nuevo test que parece funcionar para intentar evidenciar síntomas de coronavirus en las personas.



El covid-19 se propaga rápidamente debido a que la mayoría de los casos en contagios no poseen síntomas, por lo que es más fácil que se transmitan a otras personas, pues no se conoce si se tiene el virus o no.

En Corea, el ejército estadounidense ha implementado la prueba del vinagre, que consiste en humedecer un algodón y dárselo a una persona para que lo inhale.



“el principal síntoma para un 30% de los pacientes con casos leves es la pérdida del olfato (o anosmia), según estudios recientes, y el 66% de los pacientes de COVID-19 sufren de anosmia”, mencionaron los guardias.



Así, se aconseja que las personas que sufran en primer lugar de anosmia (falla en el olfato) deben aislarse, pues puede ser un síntoma primario del covid-19 antes de que los otros, como fiebre y tos, aparezcan.