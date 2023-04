Nostradamus y el destino del Papa Francisco: ¿Qué predijo?

En los últimos días hubo mucha preocupación por la salud del Papa Francisco quien tuvo que ser hospitalizado en un centro médico en Roma en donde fue atendido por problemas cardiacos y respiratorios.



Allí, el líder de la Iglesia Católica y del Vaticano se quedó varios días y tuvo que cancelar su agenda. No obstante, Francisco se recuperó rápidamente y pudo salir antes de la misa del Domingo de Ramos que pudo presidir de la mejor manera.



Sin embargo, este susto comenzó a dejar claro que el estado de salud del Papa no es el mejor y ahora se le relaciona con una predicción de Nostradamus que no indican buenas noticias para Francisco en este 2023.

De acuerdo, a la profecía del astrólogo, en este 2023 va a haber un gran cambio en la Iglesia Católica que se podría asociar o a la muerte del actual jefe del Vaticano o su posible renuncia de la cual se ha hablado mucho en los últimos meses.



Este vaticinio fue escrito en el libro ‘Les Prophéties’, una colección de 942 escritos que falleció en 1566, pero que ha predicho muchas de las cosas que han pasado durante todos estos años. De hecho, en cuanto al Vaticano, de acuerdo al cambio al que se refiere asociado, una persona ‘peligrosa y oscura’ tomaría el poder del Vaticano en unos años.