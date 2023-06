Canelo y la millonaria cifra que recibiría si pelea en Arabia Saudí

Canelo Álvarez hace unas semanas confirmó que volverá a pelear en este 2023 durante el mes de septiembre. No obstante, el mexicano no dio más detalles y no nombró a su rival ni el lugar donde sería la pelea.



Inicialmente se rumoraba que el nacido en Guadalajara pelearía con David Benavidez, pero se subirá al ring junto al sueco Badou Jack y de acuerdo a reportes de varios medios especializados el acuerdo entre ambos boxeadores estaría cerrado al 90%.



El negocio se estaría cerrando en los próximos días gracias al empresario saudí Amer Abdallah quien es el representante de Jack y que adelantó las negociaciones con el equipo de Canelo.

De hecho, el empresario aseguró que solo falta finiquitar algunos detalles en las condiciones para la pelea: “Ya estamos de acuerdo en el 90 por ciento de las condiciones impuestas para hacer la pelea. Solo faltan un par de detalles para sortear, creo que el peso será el más grande obstáculo”.



Y agregó: “Creo que de las cinco o seis condiciones que nos han pedido, ya estamos en sintonía con la mayoría de ellas. Canelo es una leyenda viviente, es un ícono de este deporte, es la cara del boxeo y quiere subir a peso crucero, lo único que nos detiene en este momento es el tema del peso en el que será la pelea, porque las condiciones económicas ya se acordaron, la fecha ya se acordó”.



Jack es el actual campeón crucero del Consejo Mundial de Boxeo, título que conquistó en febrero de este año tras derrotar a Ilunga Makabu y ahora se enfrentaría a su más grande amenaza en su carrera.



Por otro lado, se menciona que la pelea se realizaría en Arabia Saudita y que Canelo estaría ganando unos 50 millones de dólares por subirse al ring en tierras saudíes.



Vale resaltar que Canelo viene de pelear contra John Ryder en Guadalajara, combate que ganó el mexicano para defender su título Supermediano.