No ha sido la única: Shakira y sus canciones dedicadas a sus exparejas

Shakira es actualmente la tendencia global número uno debido a su nueva canción con Bizarrap en donde le hace una tiradera muy dura a Gerard Piqué, su expareja y a Clara Chía, actual novia del exfutbolista.



Allí, la barranquillera hizo varias indirectas muy fuertes hacia ambos las cuales conmocionó a todo el mundo.



Sin embargo, esta no es la primera vez que la cantante compone algo para sus exparejas ya que durante toda su carrera ha compuesto varios temas que se han vuelto tendencias y que han tenido indirectas a las parejas que ha tenido la artista.

Canciones que Shakira ha compuesto a sus exparejas



Antología



Este tema fue dedicado a Óscar Ulloa, el primer amor de la cantante, y con quien decidió iniciar una relación que duró cuatro años. Sin embargo, en 1994 el empresario finalizó su noviazgo con Shakira.



Es por ello que en Antología, la cantante reconoció que la escribió luego de terminar una etapa con una persona especial.



Tú



En 1997, Shakira inició una relación con Osvaldo Ríos, la cual fue muy cuestionada ya que él le llevaba 17 años a la cantante. El noviazgo duró un año y finalizó por unas declaraciones que dijo el actor quien afirmó que vivían juntos. Tras esto, la cantante le compuso esta canción en 1998.



Día de enero



En 1999, Shakira conoció a Antonio de la Rúa, abogado argentino, con quien tendría una relación de 11 años y a quien dedicó esta canción entre 2004 y 2005.



Loba



En la misma relación con de la Rúa, Shakira compuso esta canción al argentino. En principio sus seguidores no asociaron con la canción en la pareja, pero luego se empezó a especular que el tema trataba sobre una crisis de pareja que tenían. Unos años después, la pareja hizo pública su ruptura.



Me enamoré



Con esta canción comienza la lista de dedicatorias a Gerard Piqué. En este tema mostró todo el cariño que le tenía al exfutbolista español. De hecho, en el videoclip sale el jugador con pasado en Barcelona.



De igual manera, en 2017, Shakira junto a Carlos Vives lanzan ‘La Bicicleta en donde hace el siguiente guiño al jugador: “Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”.



Te felicito



Tal vez la canción que empezó la tiradera hacia el español. Y es que en este tema, Shakira en la letra muestra un profundo desamor, descontento y desilusión hacia su pareja. Meses después, ambos anunciaron su ruptura.



Monotonía



La separación de ambos trajo uno de los éxitos más recientes y allí nuevamente Shakira lanzó varias indirectas al exjugador. En el vídeo también deja claro que Piqué fue quien la engañó con Clara Chía.