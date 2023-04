Nico Rosberg y la sorprendente razón por la que se retiró de la F1

Luego de seis años de anunciar su inesperado retiro, el excampeón mundial de Fórmula 1, Nico Rosberg ha dado sus razones por las que abandonó la categoría tras conseguir el título en 2016.



El piloto alemán concedió una entrevista al medio ‘Men’s Health’ y allí aseguró que el ‘miedo’ de no ser lo suficientemente rápido en 2017 fue lo que provocó que dejará la Fórmula 1 en su punto más alto.



"Tenía miedo de no ser lo suficientemente rápido si continuaba. Y que en algún momento no quedaría ningún equipo que me quisiera. Es mejor detenerse demasiado pronto que demasiado tarde, quería poder decidir por mí mismo", comentó de inicio.

"Siempre viví de una carrera a la siguiente y nunca me pregunté si tenía más eran mis pasiones. Como campeón del mundo y piloto estaba en lo más alto, mientras que en los nuevos proyectos empiezas desde abajo. Eso es interesante e instructivo", agregó Rosberg contando el desafío que ha tenido desde su retirada.



Finalmente contó un poco de la historia que ha vivido en los últimos años: "Como apasionado del rendimiento humano y el bienestar mental, ha sido emocionante compartir mi trayectoria desde la F1 hasta la iniciativa empresarial y la inversión en tecnologías ecológicas. He compartido experiencias personales sobre cómo la derrota puede hacernos más fuertes. Espero que mi historia inspire a otros a aceptar retos y luchar por la excelencia en todos los ámbitos de la vida".



Cabe señalar que Rosberg en 2016 obtuvo el título por delante de su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, en la que fue una de las temporadas más duras para ambos pilotos y en donde se definió todo en la última carrera.