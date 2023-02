Nick Kyrgios se declaró culpable por agredir a su exnovia

Nick Kyrgios sumó otra controversia en su lista. Y es que el australiano durante este viernes se presentó ante la Corte de Magistrados del Territorio de Canberra y allí se declaró culpable por agredir a su exnovia, Chiara Passari durante una discusión hace dos años.



Kyrgios, quien se presentó en muletas por su lesión reciente que le evitó competir en el Abierto de Australia, dijo al Tribunal que durante el hecho había sufrido de depresión severa, tenía ideas suicidas e insomnio.



El cargo al que fue llevado a juicio fue por agresión común el cual fue impuesto el pasado mes de julio. Sin embargo, la magistrada Jane Campbell no archivó un veredicto de culpabilidad de Kyrgios por varias razones.

Una de ellas fue el delito se ubicó en el nivel más bajo de gravedad para una agresión común y no fue premeditado. De hecho, Campbell dijo que se trató de un acto de estupidez y frustración.



“Respeto el fallo de hoy y estoy agradecido con la corte por desestimar los cargos sin un veredicto de culpabilidad. Yo no estaba en un buen lugar cuando esto ocurrió, y reaccioné a una situación distinta de una forma que lamento profundamente”, comentó de inicio.



Sé que no estuvo bien y siento sinceramente el daño que causé. La salud mental es un problema complicado. La vida puede ser abrumadora, pero he encontrado que pidiendo ayuda y trabajando en mí mismo puedo sentirme mejor”, agregó.



Por su parte, el abogado del tenista aseguró que hay prueba de una serie de declaraciones públicas hechas por Kyrgios que comprueban que no estaba pasando por un buen momento, las cuales fueron claves para probar que no fue un delito premeditado.



Cabe señalar que tras este juicio, Kyrgios ahora seguirá su recuperación para llegar de buena manera al siguiente torneo que juegue.