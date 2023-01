Nick Kyrgios se cae del Australian Open a última hora

El Abierto de Australia 2023 sumó una nueva baja a última hora. Y es que este lunes se confirmó que el australiano Nick Kyrgios no estará en el primer Grand Slam del año.



La raqueta número uno australiana se ha borrado de la competición ya que ha alegado molestias en su rodilla izquierda lo cual lo obligará a realizarse una artroscopia que le hará perderse el torneo.



"Lidiamos con mucho, pero tenemos un buen sistema de trabajo y hemos tomado la decisión juntos. La decisión ha sido sobre todo mía, pero mi equipo me ha apoyado y sentimos que hemos hecho lo correcto. Los jugadores no tienen ni idea de lo que estoy pasando, eso seguro", comentó el tenista en rueda de prensa.

Kyrgios no venía muy bien físicamente ya que en días pasados el australiano no pudo participar en la United Cup y tampoco en el ATP de Adelaida II.



Por otro lado, el australiano mencionó que regresará a Australia el próximo año con el objetivo de ganar el torneo.



“No tengo dudas de que volveré al máximo y jugaré el tenis de alto nivel que venía jugando. Estoy devastado, lógicamente. Es el torneo de mi país. Tengo grandes recuerdos aquí. El año pasado gané el título de dobles y jugué el mejor tenis de mi vida. Este año era uno de los grandes favoritos. Es muy duro, pero sólo me queda mirar hacia delante y hacer lo necesario para volver pronto", concluyó.



Cabe señalar que para el torneo australiano ya se habían confirmado las bajas de Carlos Alcaraz, Paula Badosa y Ajla Tomljanovic.