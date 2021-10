La ley del ex: Tom Brady celebra su triunfo contra los Patriots 

El mariscal de campo Tom Brady tuvo un regreso triunfal al Gillette Stadium, el campo que fue su casa durante 20 temporadas con los Patriots de Nueva Inglaterra, a quienes esta noche derrotó dirigiendo a su nuevo equipo los Buccaneers de Tampa Bay.

Los mariscales de campo Carson Wentz y Justin Fields recuperaron la forma y dirigieron a sus respectivos equipos a sendas victorias. Brady, que llevó a los Patriots a seis victorias en el Super Bowl, más que cualquier otro jugador en la historia de la NFL, y que ahora suma una más con los Buccaneers, derrotó 19-17 a su ex equipo en una noche lluviosa, pero en la que se registró un lleno total en el campo, con 65.878 asistentes al campo de juego, para verlo jugar.



En su primer viaje de regreso al Gillette Stadium, Brady completó 22 de 43 pases para 269 yardas, aunque no lanzó para touchdown. La magia de Brady fue que diseñó la serie del último cuarto para vencer a su ex equipo. Además, Brady rompió el récord de yardas de pase de la NFL que pertenecía a Drew Brees y se convirtió en el cuarto mariscal de campo con victorias contra los 32 equipos de la NFL, uniéndose a Brees, Brett Favre y Peyton Manning.



Brady estableció la nueva marca en el primer cuarto con un pase de 28 yardas a Mike Evans que pudo llegar a las 80.359 yardas, lo que le permite también tener el récord de la llamada triple corona, al ser líder en pases de touchdown (591) y más victorias para un mariscal de campo con 232 antes del partido de esta noche.



El apoyador Tremaine Edmunds tuvo la primera de las cuatro interceptaciones de los Bills de Buffalo, que derrotaron 40-0 a los Texans de Houston. Los defensivos Micah Hyde, Tyler Matakevich y Jaquan Johnson, en la primera apertura de su carrera, tuvieron sendas interceptaciones cada uno, mientras que Cam Lewis forzó un balón suelto mientras Buffalo abrumaba al mariscal de campo novato Davis Mills, que hizo la segunda apertura de su carrera. Los Bills (3-1) limitaron a Houston a 109 yardas de ofensiva, ocho en la primera mitad, y seis primeros intentos para registrar su segunda blanqueada en tres semanas.



Buffalo, que blanqueó 35-0 a Miami el 19 de septiembre, tiene dos blanqueadas en una temporada por primera vez desde 1990. Su mariscal de campo Josh Allen finalizó con 20 de 29 pases para 248 yardas con dos touchdowns, uno de 25 yardas y uno de 1 yarda, ambos para Dawson Knox, y una interceptación.



Mientras que en el camino de la recuperación de forma, el mariscal de campo Carson Wentz lanzó un par de pases de touchdown a Mo Alie-Cox, Jonathan Taylor corrió para 103 yardas y una anotación y los Colts de Indianápolis obtuvieron su primera victoria de la temporada al vencer 17-27 a los Dolphins de Miami. Las últimas siete veces que Wentz había jugado había perdido. Sus últimas cuatro apariciones con los Eagles de Filadelfia la temporada pasada fueron derrotas, al igual que sus primeras tres apariciones con los Colts esta temporada.



Esta vez recuperó la forma y Wentz completó 24 de 32 pases para 228 yardas, con dos envíos de anotación. En ese mismo renglón estuvo Fields, que mostró las habilidades que lo convirtieron en la selección general número 11 del draft, y lanzando para 200 yardas llevó a los Bears de Chicago a un triunfo por 24-14 sobre los Lions de Detroit. Fields hizo caso omiso de una primera apertura de pesadilla, y Chicago se recuperó de una de las peores actuaciones ofensivas que la NFL ha visto. Fields lució cómodo, completando 11 de 17 pases para 209 yardas en su segunda apertura consecutiva con Andy Dalton fuera de juego debido a un hematoma en su rodilla izquierda.



El corredor Ezekiel Elliott acarreó 20 veces para 143 yardas y los Cowboys de Dallas superaron a la defensiva número uno de la NFL venciendo 36-28 a los Panthers de Carolina. Elliott acarreó 20 veces para 143 yardas en el primer juego de tres dígitos de la temporada del dos veces campeón terrestre, mientras que el mariscal de campo Dak Prescott lanzó cuatro pases de touchdown. Elliott anotó el primer touchdown cuando los Cowboys (3-1) acumularon 245 yardas por tierra después de que los Panthers permitieron sólo 135 en total en los primeros tres juegos mientras lideraban la liga en yardas aéreas y yardas totales.



Prescott terminó con 14 de 22 pases para 188 yardas y cuatro pases de anotación. El mariscal de campo Taylor Heinicke improvisó un pase de touchdown de 30 yardas a J.D. McKissic con 33 segundos para el final y Washington derrotó 30-34 a los Falcons de Atlanta. Heinicke completó 23 de 33 pases para 290 yardas y tres touchdowns, dos de ellos en los últimos 3:52. McKissic rompió un intento de zambullirse de Deion Jones, el único tipo con la oportunidad de hacer una entrada, despegó por la línea lateral y se lanzó para obtener la puntuación ganadora. En otros resultados, los Browns de Cleveland derrotaron 14-7 a los Vikings de Minnesota; los Giants de Nueva York superaron 27-21 a los Saints de Nueva Orleans; los Jets de Nueva York 27-24 a los Titans de Tennessee.



Los Chiefs de Kansas City 42-30 a los Eagles de Filadelfia, los Cardinals de Arizona 37-20 a los Rams de Los Ángeles; los Seahawks de Seattle 28-21 a los 49ers de San Francisco. Los Ravens de Baltimore 23-7 a los Broncos de Denver; los Packers de Green Bay 27-17 a los Steelers de Pittsburgh, y los Bengals de Cincinnati 24-21 a los Jaguars de Jacksonville.





EFE