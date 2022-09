Brady sobre el Super Bowl: 'Tengo que volver a ganarlo y eso trataré'

Tom Brady, 'quarterback' de los Tampa Bay Buccaneers, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, advirtió este martes de que a los 45 años su fuego competitivo aún arde para, en la temporada 2022, ir por su octavo Super Bowl.

"Tengo 45 años y mi fuego competitivo aún arde. Creo que tengo mucho que demostrar este año. Estoy aquí para demostrar que todavía soy capaz de llevar a un equipo al campeonato", subrayó Brady en su programa Let's Go! podcast. El 15 veces seleccionado al Pro Bowl tiene el objetivo de llegar a su undécimo Super Bowl y ganar el octavo, suma seis con los Patriots y uno con los Bucs, para remarcar su dominio en los juegos por el campeonato durante el siglo XXI.



Desde el 2001 se han jugado 21 Super Bowls; Brady ha estado en 10; ha ganado siete, uno más que los obtenidos por los New England Patriots y los Pittsburgh Steelers, los equipos con más trofeos Lombardi en la liga, números que dijo buscará alargar. "Ser nombrado en el top 100 es increíble; estar en el top 10 es un sueño hecho realidad, pero para ser nombrado el número uno creo, que en mi visión, aún trato de salir y probármelo todos los días. Tengo que volver a ganarlo este año y eso trataré".



La temporada pasada, la 22 en su carrera, fue el mariscal de campo con más yardas conseguidas con 5.316, el mayor número en la NFL, y más pases de anotación con 43, su segundo mejor registro. Llevó a los Buccaneers a la postemporada en la que cayeron en la serie divisional ante Los Angeles Rams, escuadra que a la postre se coronó en el Super Bowl LVI. Tom Brady conmocionó a la NFL en febrero pasado cuando anunció su retiro, decisión que cambió 40 días después; desde entonces Tampa Bay volvió a colocarse, junto a Los Buffalo Bills y Los Kansas City Chiefs, como favorito para ganar el Super Bowl en esta campaña. En los Bucs cuenta con Mike Evans, Chris Godwin y el recién llegado de los Titans, Julio Jones, como base de su experimentado cuerpo de receptores que augura una temporada tan productiva en yardas como la anterior en la que fueron el segundo mejor ataque.



El cinco veces Jugador Más Valioso en los Super Bowls XXXVI, XXXVIII, XLIX, LI y LV reconoció en su liderazgo el rasgo distintivo que lo llevará a anexar ese octavo anillo a su colección. "Pienso, ¿dónde destaco realmente? Me destaco con mi liderazgo, por mi dedicación y disciplina. Hago un muy buen trabajo emocionalmente manteniéndome equilibrado cuando lo necesito". Brady se perdió los dos primeros juegos de pretemporada, aunque regresó para estar en el último duelo de preparación de los Bucs. Estuvo ausente 11 días para arreglar, según dijo, asuntos personales, situación que suscitó rumores sobre su decisión de volver a jugar, y conflictos dentro de su matrimonio, trascendidos que el quarterback puntualizó toma como detonante en el campo.



"Siempre he usado pequeños rencores de las diferentes fuentes como motivación para mí porque una vez que llega la temporada realmente me concentro en lo que debo hacer y cómo llevar al máximo nuestro potencial como equipo". Los Tampa Bay Buccaneers debutarán en la temporada 2022 de la NFL ante los Dallas Cowboys el 11 de septiembre.