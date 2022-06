Tom Brady, el mejor jugador de la historia, promete batalla en NFL

El considerado mejor jugador de la historia de la NFL, Tom Brady, aseveró este jueves que los Tampa Bay Buccaneers tendrán que descubrir cómo resolver su ofensiva si el ala cerrada Rob Gronkowski no vuelve para la temporada 2022.

"Tenemos esperanzas de que decida regresar, pero si no lo hace entonces todavía tenemos que salir y descubrir qué hacer", compartió el mariscal de campo de los Bucs en su primera rueda de prensa durante los entrenamientos obligatorios. Al final del 2021 quedó en el aire la continuidad de Gronkowski, quien a sus 33 años no ha decidido si se retirará o seguirá al lado de Tom Brady en la búsqueda de su quinto Super Bowl, luego de obtener las ediciones XLIX, LI y LIII con los New England Patriots y la LV con los Buccaneers.



El mariscal de campo, quien posee el récord de más campeonatos de la NFL ganados con siete, compartió su deseo de contar con su válvula de seguridad en el terreno de juego. "A todos nos encantaría jugar con él, pero obviamente depende totalmente de él; tiene que tomar la mejor decisión y cualquiera que ésta sea estoy seguro de que será la correcta para él", añadió el pasador.



El mariscal de campo confió en la capacidad de Todd Bowles, quien sucedió a Bruce Arians como entrenador en jefe para intentar llevar a los Bucs a otro partido por el campeonato de la NFL en la temporada 2022. "Debería ser nuestra mejor oportunidad para jugar nuestro mejor fútbol porque hemos estado juntos por más tiempo. Nos conocemos, conocemos el esquema, hemos pasado por muchas circunstancias desafiantes y ahora tenemos que ejecutar lo mejor que podamos".



Tom Brady también habló de cómo vivió el cierre de la temporada anterior en el que anunció su retiro en febrero y unas semanas después reconsideró para volver por una temporada más. "Estoy feliz de haber regresado, va a ser un gran año. Voy a trabajar muy duro. Tenemos altas expectativas de lo que estamos tratando de lograr.

Contamos con buenos jugadores. Lo demás no importa, simplemente debemos salir al campo y hacer lo nuestro". Sobre el contrato que firmó con Fox Sports para ser analista de esa cadena de televisión por los próximos 10 años, el hombre récord de selecciones al Pro Bowl con 15 dijo que lo hizo porque lo mantendrá unido al fútbol luego de su retiro. "Me enamoré de este deporte cuando era un niño y creo que todavía hay un gran amor por él. Eso será divertido y debería ser una transición más suave de lo que podría esperar cuando decida retirarme".





EFE