Liga Nacional de Fútbol Americano exige estrictos protocolos de salud

El Sindicato de Jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) ya ha expresado su deseo que todos los profesionales, incluidos los completamente vacunados, sean sometidos a pruebas diarias de covid-19.

La pasada semana, la liga y el sindicato acordaron actualizar los protocolos de salud y seguridad covid-19 para que los jugadores vacunados sean evaluados semanalmente en lugar de cada 14 días, como se hizo durante el campamento de entrenamiento. Pero eso no es suficiente, de acuerdo al presidente del sindicato, JC Tretter, centro de los Cleveland Browns. "Desde el comienzo del campo de entrenamiento, hemos estado probando a nuestros jugadores vacunados una vez cada 14 días.



Ha sido ineficaz ya que hemos tenido significativamente más incidentes de transmisión dentro del edificio este año que el año pasado", escribió Tretter en una columna en el sitio web del sindicato. Ante esta realidad, Tretter señala que a la conclusión que han llegado es que se deben hacer cambios en la política de control de los contagios.



"El sindicato vio esto hace meses y ha estado abogando por un regreso a las pruebas diarias porque es una forma más efectiva de detener y prevenir la propagación del coronavirus en nuestros vestuarios", argumenta el líder sindical. "Sin embargo, la NFL decidió pasar a las pruebas semanales; y si bien ese es un paso en la dirección correcta, nos deja abiertos a muchos de los mismos problemas que hemos estado enfrentando", denuncia Tretter. La liga anunció más recientemente que el 93% de los jugadores de la

NFL están vacunados.



Los jugadores no vacunados se someten a pruebas a diario y se enfrentan a estrictos requisitos de protocolo. Hasta el momento la NFL no ha dado respuesta a los comentarios expresados por Tretter cuando mañana, jueves, ya de comienzo de manera oficial la nueva temporada 2021 con la disputa de partido entre los Tampa Bay Buccaneers, actuales campeones del Super Bowl, frente a los Dallas Cowboys. "Estamos todos cansados. A nadie le gusta que este sea el mundo en el que vivimos todavía esta temporada. A nadie le gustan los métodos de mitigación", escribió Tretter.



"Pero no podemos hacer lo que es fácil sobre lo que es correcto. No podemos hacer lo que es más barato que lo que es correcto". Tretter sostiene en su escrito: "Nuestros expertos nos han advertido que, debido a nuestra cadencia de pruebas actual, corremos más riesgo de perder partidos esta temporada que la pasada. Si continuamos por este camino, necesito que todos en la comunidad del fútbol americano estén al tanto de lo que nos espera", subraya el representante sindical.



En su columna, Tretter también criticó el punto de énfasis burlón de la liga cuando se refiere a que los jugadores saben perfectamente diferenciar en el campo lo que deben hacer para que los aficionados disfruten de la intensidad y la emoción que genera el deporte del fútbol americano.





EFE