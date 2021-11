Ejemplar multa de la NFL por violar los protocolos de Covid

La NFL multó a los Green Bay Packers con 300.000 dólares, mientras que el mariscal de campo Aaron Rodgers y el receptor Allen Lazard también recibieron respectivas sanciones económicas de 14.650 cada uno.

Lo anterior de acuerdo con fuentes cercanas a la liga, que agregaron que las multas se dieron después de que la liga completó la revisión de los protocolos COVID-19 de los Packers. Las sanciones se debieron a violaciones de los protocolos acordados conjuntamente por la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL. La fuente dijo que se tomó en consideración la cooperación de los Packers con la investigación, pero se advirtió al equipo que futuras violaciones podrían resultar en una disciplina mayor, incluido un posible cambio en la posición del draft o la pérdida de la elección del draft.



Las violaciones incluyeron que Rodgers, que no está vacunado, no usó máscara durante las conferencias de prensa y porque el equipo no informó que Rodgers y Lazard asistieron a una fiesta de Halloween, a pesar de que estaba fuera de las instalaciones del equipo. Al asistir, Rodgers y Lazard violaron el protocolo que impide que los jugadores no vacunados se reúnan en grupos de más de tres, por eso se les multó. La investigación también incluyó una revisión del vídeo desde el interior de las instalaciones del club y encontró casos aislados de Rodgers y Lazard, que no usaron máscara en las instalaciones.



"Respetamos los hallazgos de la Liga y reconocemos la importancia de cumplir con los protocolos COVID para mantener a nuestro equipo y organización seguros y saludables", dijo el presidente de los Packers, Mark Murphy, en un comunicado. Agrega que "Continuaremos educando al equipo sobre la importancia de los protocolos y seguiremos comprometidos con operar dentro de los protocolos".



La investigación comenzó la semana pasada después de que Rodgers dio positivo el miércoles al COVID-19. El mariscal de campo debe aislarse durante 10 días y es elegible para regresar a los Packers el sábado, un día antes del próximo partido del equipo contra los Seattle Seahawks.





EFE