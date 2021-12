Imparables: Patriots vencen a los Bills en la Conferencia Americana

Los New England Patriots vencieron este lunes por 14-10 a los Buffalo Bills y se colocaron como el mejor equipo de la Conferencia Americana en la semana 13 de la NFL.

El séptimo triunfo al hilo llevó a los Patriots a un récord de 9-4 en la cima del Este y de la AFC; y dejó a su rival divisional en 7-5. Una posición que New England intentará mantener para tener derecho a descansar en la primera semana de la postemporada.



Las condiciones del clima, con un viento que llegó a soplar con una velocidad de 90 kilómetros por hora durante el juego realizado en el Highmark Stadium, casa de los Bills, obligó a las ofensivas a optar por el juego terrestre sobre la ofensiva aérea. A la mitad del primer cuarto el corredor de Buffalo Matt Breida soltó el balón.



Los Pats capitalizaron el error con una carrera de 64 yardas de Damien Harris, su novena anotación del año, para poner al frente a su equipo por 8-0, gracias a la conversión de dos puntos. New England devolvió el regalo de Breida cuando N'Keal Harry no sujetó un despeje que recuperaron los Bills en la yarda 14.

Una jugada después su pasador Josh Allen anotó con un pase rápido que atrapó Gabriel Davis para acercarse 8 a 7. En el arranque del segundo cuarto los Pats ampliaron su ventaja 11-7 con un gol de campo de 41 yardas que conectó Nick Folk. En el tercer cuarto la defensiva de Buffalo, número uno de la liga, se cerró al ataque visitante y permitió a su ofensiva estar más tiempo sobre el campo, ventaja de la que sólo sacaron tres puntos con un gol de campo para recortar el marcador 11 a 10. Los Pats replicaron con tres puntos más de Folk, 14-10. A dos minutos del final, dentro de su yarda 20, la defensiva de los Pats detuvo el juego aéreo de Allen para sellar la victoria.

Resultados de la semana

13. Cowboys 27-17 Saints

Broncos 9-22 Chiefs

Cardinals 33-22 Bears

Colts 31-0 Texans

Vikings 27-29 Lions

Eagles 33-18 Jets

Giants 9-20 Dolphins

Buccaneers 30-17 Falcons

Chargers 41-22 Bengals

Ravens 19-20 Steelers

49ers 23-30 Seahawks

Jaguars 7-37 Rams

Washington 17-15 Raiders





.EFE