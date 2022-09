No hay excusas para Tom Brady: 'no será fácil. Será una gran prueba'

Tom Brady, mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, afirmó este martes que su equipo no pondrá como excusa las complicaciones que vivirá por el paso del huracán Ian para no vencer a los Kansas City Chiefs este domingo.

"Lidiamos esta semana con la mudanza a Miami para practicar y enfrentar situaciones que nunca serán excusas. Abordaremos la semana con la actitud de campeonato sin fijarnos a lo que nos enfrentemos y encontraremos la manera de ganar el juego", zanjó Brady.



Los Buccaneers trasladaron el pasado lunes sus entrenamientos a las instalaciones de los Miami Dolphins, ubicadas a poco más de 450 kilómetros al sureste de la península de la Florida, ante la amenaza de que el huracán Ian impacte Tampa entre el miércoles y el jueves. "Sé que nuestro equipo tendrá que adaptarse a Miami y practicar allí durante la semana, luego, con suerte, podremos regresar para jugar contra los Chiefs el domingo por la noche; estaremos preparados", reiteró el pasador.



Dentro de la semana cuatro de la NFL se tiene programado que el domingo los Bucs recibirán a los Kansas City Chiefs en el Raymond James Stadium, siempre que las condiciones, luego del paso de Ian, lo permitan. El ganador de siete anillos de Super Bowl reconoció que lo más peligroso de los Chiefs, que son liderados por el mariscal de campo Patrick Mahomes, es su ofensiva, la cuarta que más puntos ha conseguido hasta la semana tres.



"Es un serio oponente con un gran mariscal de campo y una ofensiva muy explosiva; no será fácil. Será una gran prueba, pero jugamos en casa en casa. Tienen uno de los mejores equipos que hay en la liga; debemos llegar en nuestro mejor momento", aseveró. La NFL vigila el paso del huracán Ian, categoría 3, y será hasta el fin de semana cuando determine si el duelo entre Chiefs y Bucs se llevará a cabo el domingo o requiere reprogramarlo.



Tom Brady, quien jugó en New England en 20 de las 23 temporadas que lleva en la NFL, reconoció el temor que le ha provocado la amenaza del huracán, algo que no había vivido en sus tres años que lleva en Tampa Bay. "Estoy justo en la bahía en Tampa, y hablan de que se esperan marejadas bastante altas, es algo aterrador. Todos en nuestra área estarán en nuestros pensamientos y oraciones a medida que lo atravesemos y esperemos todo salga bien", deseó el pasador.