Cardinals de Arizona, único equipo invicto en la NFL

El mariscal de campo Kyler Murray acaparó los reflectores en la sexta semana del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), después de que llevó a los Cardinals de Arizona a un triunfo que los mantiene como único equipo invicto al completarse este lunes la Sexta Semana de competición.

En el mismo camino, los Green Bay Packers consiguieron su quinta victoria seguida luego de una derrota en el primer partido de temporada; los Dallas Cowboys dieron la sorpresa y derrotaron por primera vez a los New England Patriots desde 1987. Mientras que el ala cerrada novato, el chileno Sammis Reyes puso el sabor latinoamericano a la jornada de la NFL por segunda semana seguida.



Murray lanzó cuatro pases de touchdown y los Cardinals de Arizona vencieron como visitantes por 14-37 a los Browns de Cleveland y se mantienen como el único equipo invicto de la NFL. La victoria permite a los Cardinals poner su marca en 6-0 en inicio de temporada y en conseguir su mejor comienzo de campeonato desde 1974. Los Cardinals (6-0) construyeron una ventaja de 20-0 en la primera mitad del partido y mantuvieron intacto su récord perfecto a pesar de no tener al entrenador en jefe Kliff Kingsbury ni al apoyador estelar Chandler Jones, quienes dieron positivo por COVID-19 esta semana.



El mariscal de campo Aaron Rodgers lanzó para dos touchdowns y corrió para otro, ayudando a los Green Bay a una victoria como visitante por 14-24 sobre los Chicago Bears. Con su triunfo, los Packers (5-1) consiguieron su triunfo número 20 en 23 juegos, contando playoffs, sobre los Bears (3-3). Green Bay mejoró su marca a 22-5 teniendo a Rodgers como titular ante Chicago. El equipo también impidió que Chicago los empatara en el liderato de la División Norte de la Conferencia Nacional.



El mariscal de campo Dak Prescott lanzó pase de touchdown de 35 yardas a su receptor CeeDee Lamb en el tiempo extra, y los Cowboys derrotaron como visitantes por 29-35 a los Patriots. Para Dallas es su primera victoria sobre los Patriots de Bill Belichick. Dallas no había ganado en Nueva Inglaterra desde 1987 y estaba 0-5 contra Belichick. Los Cowboys (5-1) han ganado cinco partidos de manera consecutiva y suman su racha ganadora más larga desde 2016.



El mariscal de campo Carson Wentz lanzó dos pases de touchdown, Jonathan Taylor corrió para otros dos y los Indianápolis Colts superaron por 31-3 a los Houston Texans. Los Colts recuperaron la forma después de que la semana pasada colapsaron en el último cuarto contra los Baltimore Ravens y consiguieron su segunda victoria en tres semanas. Indianápolis puede lograr un juego de ventaja en la División Sur de la Conferencia Americana si los Buffalo Bills vencen a los Tennessee Titans en el partido nocturno del lunes.



El mariscal de campo Patrick Mahomes se recuperó de dos interceptaciones y lanzó para dos anotaciones llevando a los Chiefs de Kansas City a un triunfo como visitante de 13-31 sobre Washington, para quienes Reyes sumó su segunda salida consecutiva. Después de que haber tenido dos interceptaciones en la primera mitad del partido, Mahomes se recuperó en la segunda mitad, diseñó tres series de touchdown para compensar sus dos interceptaciones y llevó a Kansas City a una victoria, que los regresó al porcentaje de .500 en lo que va de temporada.

En la derrota, Reyes sigue aprovechando de la mejor manera el tiempo que le está dando su entrenador en jefe, luego de que el equipo colocara al tight end titular, Logan Thomas, en la lista de lesionados por una lesión del isquiotibial, y su posible ausencia por al menos tres partidos ha abierto la puerta para Reyes. Reyes tomó parte en jugadas en los cuatro cuartos en los equipos especiales. El chileno fue jugador clave en 7 de los 13 puntos de Washington al disputar ocho snaps, o pases que dan comienzo a las jugadas, sumando cuatro más que en su debut hace una semana contra los Nueva Orleans Saints.



Sólo unas horas antes del inicio del partido, Reyes seguía en la lista de jugadores cuestionables debido a que presentaba dolores en la espalda. El domingo pasado el tight end hizo historia al convertirse en el primer chileno en debutar en la NFL, participando en sólo cuatro jugadas de equipos especiales. En otros resultados, los Rams de Los Ángeles derrotaron como visitantes por 11-38 a los Giants de Nueva York; los Jacksonville Jaguars ganaron en Londres por 23-20 a los Miami Dolphins y rompieron la racha de 20 derrotas consecutivas, la segunda mayor que se ha dado en la historia de la liga.



Los Cincinnati Bengals derrotaron como visitantes por 11-34 a los Detroit Lions; los Baltimore Ravens vencieron por paliza de 34-6 a Los Angeles Chargers; los Pittsburgh Steelers superaron por 23-20 a los Seattle Seahawks, y los Tennessee Titans vinieron de atrás para derrotar por 34-31 a los Buffalo Bills. Las Vegas Raiders, sin el entrenador en jefe Jon Gruden en el banquillo, protagonizaron la victoria sorpresa de la jornada tras ganar a domicilio por 24-34 a los Broncos de Denver y los Minnesota Vikings derrotaron como visitantes por 28-34 a los Carolina Panthers.



EFE