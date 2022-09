Miembro de la casa NFL: Apple Music se suma a la fiesta del Super Bowl

La NFL anunció este viernes que Apple Music es su nuevo socio para el espectáculo del descanso del Super Bowl LVII, que se disputará al final de esta temporada en el State Farm Stadium, sede de los Arizona Cardinals.

"Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Apple Music a la familia NFL como nuestro nuevo socio para el icónico espectáculo del descanso del Super Bowl", expresó el vicepresidente sénior de estrategia de socios de la NFL, Nana-Yaw Asamoah. El ejecutivo destacó el alcance de Apple Music, que ofrece una experiencia con un catálogo de más de 90 millones de canciones y sonido impulsado por 'Spatial Audio'.



"No podíamos pensar en un socio más apropiado para la presentación musical más vista del mundo que Apple Music; un servicio que entretiene, inspira y motiva a millones de personas en todo el mundo a través de la música y la tecnología", agregó. Más de 120 millones de espectadores del mundo vieron el espectáculo del descanso del último Super Bowl, que ganaron los Rams en febrero pasado y que contó con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.



La presentación del espectáculo del intermedio de ese partido entre los Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams, en el SoFi Stadium de Inglewood, California, recibió tres premios Creative Emmy. Un éxito que destacó el vicepresidente de Apple Music and Beats, Oliver Schusser. "La música y los deportes ocupan un lugar especial en nuestros corazones, por lo que estamos muy emocionados de que Apple Music sea parte del escenario más grande de la música y el fútbol.



Esperamos actuaciones aún más épicas el próximo año", dijo Schusser. En la más recientes ediciones del Super Bowl han brillado con sus actuaciones estrellas como The Weeknd, Jennifer Lopez, Shakira, Beyoncé, Justin Timberlake, Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars, Prince o Madonna, entre otros.