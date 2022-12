Netflix: los contenidos que saldrán del catálogo en enero de 2023

Como una manera de renovar su catálogo, Netflix desde este mes de enero borrará algunas series y películas los cuales no volverán a la plataforma en los próximos años.



Uno de las razones por las que Netflix elimina estos contenidos de su catálogo es que como cualquier productora, la compra de series y películas lo hacen por un tiempo determinado y durante el cual estará disponible ese contenido en la plataforma.



Finalizado el acuerdo, Netflix tiene dos opciones: renovar el contrato del contenido o no hacerlo. Una de las razones para no hacerlo, es o porque la serie o película no tuvieron el éxito esperado o la renovación es muy costosa.

También hay otra razón por la que Netflix elimina contenidos es para ahorrar espacio en los servidores de la plataforma.



Con esto mencionado, estas serán las películas y series que estarán disponibles hasta el 31 de diciembre.



Helios (película,2015)



Flu (película,2013)



Despido Procedente (película,2017)



What Happens to My Family? (series,2014)



Gang of the Caribbean (película,2016)



Di Renjie zhi Sidatianwang (película,2018)



The Tower (película,2012)



Tai Chi Zero (película,2012)



Tai Chi Hero (película,2012)



Call Me by Your Name (película,2017)



Jumanji: Welcome to the Jungle (película,2017)



Pac's Scary Halloween (película,2016)



Santa Pac's Merry Berry Day (película,2016)



Udta Punjab (película,2016)



Eve's Apple (película,2017)



The Paper (series,2016)



Transformers: Cyberverse (series,2018)



Half Girlfriend (película,2017)



Power Rangers Beast Morphers (series,2019)



Hitting the Apex (película,2015)



Jumanji (película,1995)



Shaun the Sheep (series,2007)



Shaun the Sheep: The Farmer’s Llamas (película,2020)



Timmy Time (series,2010)



Tower Heist (película,2011)



A Day Will Dawn (película,1944)



A Man There Was (película,1917)



Adult Behaviour... It's All in the Mind (película,1999)



Angel (película,2008)



Annabell's Spectacularities (película,2014)



Artificial Svensson (película,1929)



As Seen On Tv (película,2001)



Career (película,1938)



Egg Egg - A Hardboiled Story (película,1974)



Erotikon (película,1920)



Four More Years (película,2010)



Hanna in Society (película,1940)



High Rise Life - The película (película,2012)



The Strongest (película,1929)



The Priest Widow (película,1920)



The Pilgrimage to Kevlaar (película,1920)



The Norrtull Gang (película,1923)



The Great Adventure (película,1953)



The Dream House (película,1993)



The Brig Three Lilies (película,1961)



The Assault (película,1969)



Strong As A Lion (película,2003)



Starring Maja (película,2008)



Sir Arne's Treasure (película,1919)



1939 (película,1989)



A Guest Is Coming (película,1947)



A Zero Too Much (película,1962)



Bang! (película,1977)



Best Before (película,2013)



Beware of the Jönsson Gang (película,1981)



False As Water (película,1985)



Fianceé For Hire (película,1949)



Gyllene Tider (película,1981)



Guest House Paradise (película,1936)



Harry's Daughters (película,2005)



Happy We (película,1983)



I (película,1965)



Joker (película,1991)



To Go Ashore (película,1965)



To Kill a Child (película,1953)



The Stig-Helmer Story (película,2011)



The Simple Minded Murderer (película,1981)



The Pram (película,1963)



The Invisible (película,2002)



The Jönsson Gang In Mallorca (película,1989)



The Jönsson Gang & Dynamite Harry (película,1982)



The Health Journey (película,1999)



Sune's Summer (película,1993)



Skanör Falsterbo (película,1939)



Snowroller (película,1985)



So Different (película,2009)



Rallybrudar (película,2008)



Package Tour (película,1980)



Only a Mother (película,1949)



10000 Hours (película,2014)



Dear Relatives (película,1933)



Dear John (película,1964)



Framed (película,1988)



Gossip (película,2000)



It's All About Friends (película,2013)



Klara - Don't Be Afraid to Follow Your Dream (película,2010)



The White Cat (película,1950)



The Lady in Black (película,1958)



The Jönsson Gang Gets Gold Fever (película,1984)



The Job (película,1961)



The Flute And The Arrow (película,1957)



The Children (película,1945)



The Call-Up (película,1979)



The Corridor (película,1968)



The Bells in Old Town (película,1946)



Miffo (película,2003)



Just In Time (película,2020)



A Guy and a Gal (película,1975)