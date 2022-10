Netflix anuncia un plan más barato que incluye publicidad

Netflix anunció este jueves que en noviembre lanzará un plan más barato que incluye publicidad, con lo que se adelanta al estreno de un producto similar de su rival Disney+.

En un comunicado, la empresa dijo que el plan "Básico con publicidad" tendrá entre cuatro y cinco minutos de anuncios por hora, y algunas series o películas no podrán verse temporalmente por restricciones de licencia.



Estará disponible el 3 de noviembre en Estados Unidos por 6,99 dólares y en otros once países, entre ellos México, Brasil y España, aunque en estos casos no ofrece fecha ni precio. Su rival Disney+ anunció previamente que el 8 de diciembre lanzará un plan con publicidad en Estados Unidos por 7,99 dólares, y paquetes que suman ese servicio con otros como Hulu o ESPN+.



El sector del "streaming" atravesó una etapa boyante a raíz de la pandemia de covid-19, pero con la vuelta a la normalidad sus principales corporaciones están sufriendo una debacle en su popularidad y resultados.



Netflix, la principal plataforma, reveló a principios de este año su primera pérdida de suscriptores en una década, cifra que ha aumentado a un millón solo en el segundo trimestre, aunque mantiene los beneficios.