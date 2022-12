Netflix, HBO Max, Disney + y Prime Video: estrenos mes de diciembre

El año ya pasa por su último mes y aunque diciembre estará lleno de fútbol debido al Mundial de Catar 2022 habrá muchas personas que busquen una alternativa a este evento.



Es por ello que Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y Disney + ya tienen su lista de estrenos para este mes en donde cada una de estas plataformas digitales contarán con nuevas temporadas de varias series y el estreno de varias películas y series.

Estrenos destacados de Netflix en diciembre



Series



La flor más bella – 7 de diciembre



El novato – 16 de diciembre



Emily en París (T3) - 21 de diciembre



Alice in Borderland (T2) – 22 de diciembre



¡Dale, dale, dale! - 23 de diciembre



Madre solo hay dos (T3) - 25 de diciembre



The Witcher: El Origen de la Sangre – 25 de diciembe



The Circle: EE.UU (T5) - 28 de diciembre



La reina del Sur (T3) - 30 de diciembre



Chicago Party Aunt: Parte 2 – 30 de diciembre



Películas



Trol 1 de diciembre



Scrooge: Cuento de Navidad - 2 de diciembre



El amante de lady Chatterley - 2 de diciembre



Pinocho de Guillermo del Toro - 9 de diciembre



Todavía creo en Santa - 14 de diciembre



Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades - 16 de diciembre



Reviviendo la Navidad - 20 de diciembre



Matilda, de Roald Dahl: El musical - 25 de diciembre



Ruido de Fondo - 30 de diciembre



Documentales



A plena luz: El caso Narvarte: 8 de diciembre



¿Quién mató a Santa? Un misterio navideño en Murderville: 15 de diciembre



Soy un asesino ( T4): 21 de diciembre







Estrenos destacados HBO Max



Series



Gossip Girl (T2) -1 de diciembre



La materia oscura (T3) - 3 de diciembre



Doom Patrol (T4) - 9 de diciembre



El Pacto (T2) 12 de diciembre



The Head (T2) 22 de diciembre



Películas y documentales



Una Navidad en Hollywood –1 de diciembre



Judas y el Mesías negro – 7 de diciembre



Britney vs. Jamie – 17 de diciembre



Estrenos destacados Disney + y Star +



2 de diciembre



La última



El diario de Greg: La ley de Rodrick



Pentatonix: Felices fiestas alrededor del mundo



7 de diciembre



Mira cómo corren



9 de diciembre



Una noche en el museo: El retorno de Kahmunrah



14 de diciembre



La leyenda del tesoro perdido: Más allá de la historia



21 de diciembre:



The Walking Dead (T11C)



23 de diciembre



Week-End Family: En Navidad todos ganan



Micky & Minnie y el deseo de Navidad



25 de diciembre



El cascanueces versión Hip Hop



28 de diciembre



Ámsterdam



Estrenos destacados Prime Video



1 de diciembre



Naruto Shippuden T4



2 de diciembre



Your Christmas or Mine?



Mañana es hoy



La Belle Époque



8 de diciembre



The Bad Guy



9 de diciembre



Reyes contra Santa



Algo de Tiffany's



10 de diciembre



Spiral: Saw



About Fate



13 de diciembre



Dr. Seuss Baking Challenge



16 de diciembre



Los Reyes Magos: La verdad



21 de diciembre



Jack Ryan T3



22 de diciembre



Este cuerpo me sienta de muerte



Uno de nosotros



30 de diciembre



Top Gun: Maverick



La piel del tambor



Laia Sanz



Wildcat



Estreno por confirmar



FC Barcelona: A New Era