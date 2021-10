'Luis Miguel' y todas las series que se estrenan en Netflix

La tercera y última temporada se estrenará el jueves 28 de octubre a través de Netflix y estará compuesta por seis episodios que cerrarán el círculo, pues llegará el punto donde se le propone por primera vez al artista hacer una serie sobre su vida. Estos son todos los estrenos de Netflix

La última temporada continuará la historia que revivió el interés del público de todas las edades en esta relevante y un tanto enigmática figura de la música en México, cuya vida está siendo desgranada en la serie, siempre liderada por una impecable interpretación de Diego Boneta. Para calentar motores, Boneta, el protagonista de la serie, liberó su versión de "La Bikina", que formará parte de la banda sonora de esta producción.



Boneta, actor y cantante, ha demostrado en esta producción su versatilidad en la actuación pero también en la música, puesto que ha logrado hacer suyas las canciones más famosas del Sol de México pero siempre con grandes similitudes a la voz de Luis Miguel en sus diferentes etapas. En esta última entrega vuelve Óscar Jaenada, junto a Fernando Guallar, Pablo Cruz Guerrero, Macarena Achaga, Juan Ignacio Cane, Juan Pablo Zurita y Teresa Ruiz, entre otros, quienes dan la bienvenida a Jade Ewen, Plutarco Haza, Mauricio Abad, Sebastián Zurita, Alejandra Ambrossi, Miguel Rodarte, Carlos Ponce y Antonio Mauri.

Estos son los Estrenos de Netflix

Series

'La asistenta' (01/10)

'Seinfeld', serie completa (01/10)

'Un paso adelante', serie completa (01/10)

'Gatas miedicas' (01/10)

'Scissor Seven' T3 (03/10)

'On My Block' T4 (04/10)

'Te recuerdo' (05/10)

'La venganza de las juanas' (06/10)

'El código que valía millones' (07/10)

'Mr. Robot', serie completa (07/10)

'De yakuza a amo de casa' (07/10)

'El ingenio del amo de casa' (07/10)

'Mucho más que listos' (08/10)

'Una sonrisa roja como la sangre: Cuentos de los hermanos Grimm' (08/10)

'Family Business' T3 (08/10)

'El club de las canguro' T2 (11/10)

'Mighty Express' T5 (12/10)

'Another Life' T2 (14/10)

'One Night in Paris' (14/10)

'CoComelon' T4 (14/10)

'You' T3 (15/10)

'Mi nombre' (15/10)

'El viaje' (15/10)

'Karma's World' (15/10)

'Little Things' T4 (15/10)

'Misfit: La serie' (16/10)

'La casa de muñecas de Gabby' T3 (19/10)

'La vida es una anomalía, con Julie Bam' (21/10)

'Tur Tut Cory Bólidos' T6 (21/10)

'Locke & Key' T2 (22/10)

'Animaladas' (22/10)

'Ultrasecretos' (22/10)

'Más allá de la tristeza: La serie' (22/10)

'Maya y los tres' (22/10)

'Esos locos años 20' (22/10)

'Dinastía' T4 (22/10)

'The Office' Serie completa (23/10)

'Sintonía' T2 (27/10)

'Luis Miguel, la serie' T3 (28/10)

'Colin en blanco y negro' (29/10)

'El tiempo que te doy' (29/10)

'Mytho' T2 (29/10)

Todas las películas de Netflix en octubre



'Culpable' (01/10)

'Lady Di: El musical' (01/10)

'Forever Rich' (01/10)

'Oats Studios', volumen 1 (01/10)

'La familia Addams. La tradición continúa' (01/10)

'Alguien como tú' (01/10)

'Anatomía' (01/10)

'Los extraños' (01/10)

'Rambo: Acorralado Parte II' (01/10)

'Timadoras compulsivas' (01/10)

'The Seven Deadly Sins: Death by light' (01/10)

'Curve (la curva de la muerte)' (01/10)

'The Spirit' (01/10)

'Jarhead 2: Tormenta de fuego' (01/10)

'Culpable' (01/10)

'La maldición' (01/10)

'Sácame del paraíso' (01/10)

'La búsqueda (Un largo y doloroso camino)' (01/10)

'Difícil de tragar' (01/10)

'Thunderbirds' (01/10)

'Jumanji: Siguiente nivel' (03/10)

'Escapa del Undertaker' (05/10)

'Hay alguien en tu casa' (06/10)

'María Magdalena' (06/10)

'Amargo silencio' (06/10)

'Los carabineros' (06/10)

'Black and Blue' (06/10)

'Pokémon: Los secretos de la selva' (08/10)

'Mi hermano, mi hermana' (08/10)

'Angeliena' (08/10)

'Rencor' (08/10)

'Periodo azul' (09/10)

'Mira' (10/10)

'Het sacrament' (10/10)

'Bright: Alma de samurái' (12/10)

'Distancia de rescate' (13/10)

'Violet Evergarden' (13/10)

'Acción Jacinto' (13/10)

'Slashers' (14/10)

'La batalla olvidada' (15/10)

'Historia de lo oculto' (15/10)

'Mujercitas' (15/10)

'Cuatro por cuatro' (15/10)

'El fantástico Halloween de Tibucán' (15/10)

'El viaje' (15/10)

'In for a Murder' (19/10)

'Fauces de la noche' (20/10)

'Calle de la humanidad 8' (20/10)

'Komi-san no puede comunicarse' (21/10)

'Espontánea' (22/10)

'Jungleland' (22/10)

'Mighty Oak' (22/10)

'Love Song' (22/10)

'Juegos de colegas' (22/10)

'Este niño es un trasto' (22/10)

'Sex: Unzipped' (26/10)

'Hypnotic' (27/10)

'Nadie duerme en el bosque 2' (27/10)

Todos los documentales y especiales de comedia de Netflix en octubre

'Comer, beber y conversar con Paik' (01/10)

'Colonia Dignidad: Una secta alemana en Chile' (01/10)

'Clichés del cine de Hollywood: La lista definitiva' (01/10)

'Deporte y juego sucio' (06/10)

'Dulce ingeniería' (06/10)

'Sexy a lo bestia' T2 (07/10)

'Love is Blind Brasil' (07/10)

'La casa de los secretos' (08/10)

'La vocera' (08/10)

'The Magic of the Diary of Anne Frank' (10/10)

'Confluencia: Valor en tiempos de crisis' (12/10)

'The Movies that Made Us' T3 (12/10)

'La creación de Malinche' (12/10)

'Found' (20/10)

'Flip a Coin -ONE OK ROCK Documentary-' (21/10)

'Sex Love & Goop' (21/10)

'Insiders' (21/10)

'El asesino del impermeable: A la caza de un depredador en Corea' (22/10)

'The Motive' (28/10)