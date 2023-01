Netflix: estas serán las películas que estrenarán en 2023

Netflix quiere seguir siendo una de las plataformas de streaming más populares del mundo y es por ello que durante las últimas horas anunció cuáles serán las películas que lanzarán durante este 2023.



La plataforma hizo énfasis en que estos serán los primeros anuncios oficiales, es decir que en los próximos meses se darán a conocer otros títulos que se integrarán al catálogo.



Entre las más destacadas están Misión de Rescate 2, Damsel, Luther: Cae la noche, Perro Perdido, Leave the World Behind entre otras.

Películas que se estrenarán en Netflix en 2023



Enero



Perro perdido (Dog Gone) - 13 de enero



Jung_E - 20 de enero



Ustedes (You People) - 27 de enero



Pamela Anderson: Una historia de amor (Pamela, A Love Story) - 31 de enero



Febrero



Espíritu libre (True Spirit) - 3 de febrero



Bill Russell: Leyenda (Bill Russell: Legend) - 8 de febrero



Tu casa o la mía (Your Place or Mine) - 10 de febrero



Tenemos un fantasma (We Have a Ghost) - 24 de febrero



Marzo



Luther: Cae la noche (Luther: The Fallen Sun) - 10 de marzo



The Magician’s Elephant - 17 de marzo



Misterio a la vista ( Murder Mystery 2) - 31 de marzo



Abril



Guía de viaje hacia el amor – 27 de abril



Mayo



The Mother – 12 de mayo



Junio



Misión de Rescate 2 – 16 de junio



Julio



El clon de Tyrone – 21 de julio



Agosto



Heart Of Stone - 11 de agosto



Lift En Netflix - 25 de agosto



Octubre



Damsel - 13 de octubre



Pain Hustlers - 27 de octubre



Noviembre



The Killer - 10 de noviembre



A Family Affair - 17 de noviembre



Leo - 22 de noviembre



Diciembre



Leave The World Behind - 8 de diciembre



Rebel Moon - 22 de diciembre



Por confirmar fecha



The Archies



Best. Christmas. Ever.



Boksoon debe morir (Kill Boksoon)



Carga Máxima (Overhaul)



Chakda ‘Xpress



Chicken Run: Dawn of the Nugget



Chupa



Choose Love



The Deepest Breath



El astronauta (Spaceman)



Felicidad para principiantes (Happiness For Beginners)



Love At First Sight