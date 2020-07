Se van de Netflix: películas y series que no aparecerán en agosto

Netflix ya tiene acostumbrado a sus usuarios a estrenar grandes series, películas y documentales cada mes. Pero también es normal que elimine contenidos de su plataforma. Así, ya se confirmó el listado de producciones que saldrán en agosto.



Clásicos como ‘Pulp Fiction’ o ’12 años de esclavitud’ ya no podrán verse en netflix en el octavo mes del 2020.



Estos son los 62 contenidos que desaparecen de netflix en agosto:



* Películas:

12 años de esclavitud



28 días



Pesadilla en la calle Elm 3



Pesadilla en la calle Elm 4



Spider-Man (2002)



La noche de los muertos vivientes



Alicia a través del espejo



Point Break



Savage dog



Capitán América: Civil War



Biker Boyz



D.E.B.S



Detroit Rock City



Diana, el secreto de una princesa



In the cut



Una esposa de mentira



Eurotrip



Firewall



Flashdance



Jóvenes Brujas



Locos de remate



Vacas vaqueras



El diario de la princesa 2



El instituto



El jardín secreto



Shane



Pulp fiction



Recién cazado



Soy el número 4



The bomb



The model



Thunderstruck



En la cuerda floja



This beautiful fantastic



The black room



Enemigo invisible



Resident Evil 3



The most unknown



Baywatch (2017)



Black site Delta



Mi villano favorito 3



Pray for rain



Redline



Pitch black



The thing



Soldado anónimo



Kicking and screaming



* Series:

Acampados



Juacas



Ever after high



* Documentales:

Apex



Eagles of Death Metal



This is it (Michael Jackson)



Jago: a life underwater



National bird



Alive and kicking