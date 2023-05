Netflix, Disney +, HBO, Prime Video: estrenos del mes de mayo de 2023

Las plataformas de streaming más reconocidas del mundo como son: Netflix, Disney +, HBO Max, Amazon Prime Video, Star + y Apple TV siguen agregando contenido a su catalogo y el mes de mayo no fue la excepción.



Dentro de las producciones que se estrenarán o estrenaron en mayo y que destacan están: La reina Charlotte en Netflix, varias producciones de Star Wars en Disney +, Shazam, la furia de los dioses en HBO Max y Air: la historia detrás del logo en Amazon Prime Video.



De igual manera, este mes se destaca por ser uno de los que menos estrenos, pero se espera alguna producción sorpresa a finales del mes.

Estrenos de Netflix en mayo 2023



Kung Fu Panda 3 (1/5/2023)

Vinland Saga (1/5/2023)

La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton (4/5/2023)

Los guardaespíritus del bosque (8/5/2023)

Desapariciones: ¿Vivos o muertos? (10/5/2023)

Reinas de África: Cleopatra (10/5/2023)

Ultraman (11/5/2023)

Black Knight (12/5/2023)

La Madre (12/5/2023)

Fragmentado (16/5/2023)

McGregor Forever (17/5/2023)

Besos, Kitty (18/5/2023)

Shrek (18/5/2023)

Shrek tercero (18/5/2023)

La buena mala madre (20/5/2023)

Hard Feelings (24/5/2023)

FUBAR (25/5/2023)



Estrenos Disney + en mayo 2023





Una pequeña luz: Protegiendo a Ana Frank (2/05/2023)

Ed Sheeran: La suma de todo (3 /05/2023)

Star Wars: Visions (4 /05/2023)

Star Wars: Las aventuras de los jóvenes Jedi (4 /05/2023)

Los Muppets: Los Mayhem dan la nota (10 /05/2023)

Not Dead Yet (10 /05/2023)

Crater (12 /05/2023)

White Men Can’t Jump (19 /05/2023)

Chino americano, la serie (24 /05/2023)

Single Drunk Female 2T (31 /05/2023)



Estrenos HBO Max en mayo 2023



A través de las sombras

Después de la tierra

Hellboy

Shazam, la furia de los dioses

La guardería de papá

Noche de graduación sangrienta

Re-loca

Romance con estilo

Safe House

Sustitutos

Triunfos robados: animar o morir

Halloween: la noche final

Juego de criminales

La extorsión

Moonfall

Pasaje al paraíso

Un vecino gruñón

Los plomeros de la Casa Blanca

¿Y tú quién eres?

V

V: The Final Battle

Floricienta

V: la miniserie original

Folklore

German Genius

Two Sides of the Abyss

Spy/Master

The Other Two (T3)

100 years of Warner Bros The Stuff That Dreams Are Made Of

1000% Yo: crecer en una familia internacional

LOLA

Palomares



Estrenos Amazon Prime Video en mes de mayo 2023



Scream VI (con costo extra) (03/05/2023)

¡Hasta la Madre! del Día de las Madres (05/05/2023)

Alice, Querida (05/05/2023)

Shut In (10/05/2023)

Air: la historia detrás del logo (12/05/2023)

Mi suegra me odia (17/05/2023)

La gran tormenta (26/05/2023)

Super Mario Bros. (con costo extra) (25/05/2023)



Apple TV estrenos de mayo de 2023



Silo (05/05/2023)

Harriet the Spy (T2) (05/05/2023).

City on Fire (12/05/2023)

STILL: A Michael J. Fox Movie (12/05/2023)

Stillwater (T3) (19/05/2023)

Planeta Prehistórico (T2) (22/05/2023)

Platonic (24/05/2023)



Estrenos Star + en mayo de 2023



A Small Light (02/05/2023)

Mayday (AKA Air Crash Investigation) (T22) (03/05/2023)

Taste the Nation (05/05/2023)

Planners (05/05/2023)

Confess, Fletch (05/05/2023)

Gifted Hands (05/05/2023)

Lost in Translation (05/05/2023)

One day (05/05/2023)

Scott Pilgrim Vs. The World (05/05/2023)

Alguien está mirando (10/05/2023)

Justified (T1-T6) (10/05/2023)

Real Housewives of Atlanta (T14) (10/05/2023)

Lambert Contre Lambert: Au Nom De Vincent (T1) (10/05/2023)

Race (T1) (10/05/2023)

Dos tiempos (10/05/2023)

S.W.A.T. (T6) (12/05/2023)

Boogie (12/05/2023)

Brothers By Blood (12/05/2023)

F9 The Fast Saga (12/05/2023)

Jurassic World: Fallen Kingdom (12/05/2023)

The Holiday (12/05/2023)

El diario de Alaska (17/05/2023)

White Men Can’t Jump (19/05/2023)

No estoy muerta todavía (24/05/2023)

La Familia: un culto australiano (24/05/2023)

Bel-Air (T2) (24/05/2023)

Godfather of Harlem (24/05/2023)

Link: Eat, Love, Kill (T1) (24/05/2023)

Crazy Love (T1) (24/05/2023)

Dr. Romantic (T3) (24/05/2023)

The Kardashians (T3) (25/05/2023)

Hellraiser (26/05/2023)

Kipchoge: The Last Milestone (26/05/2023)

Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It (26/05/2023)

Street Gang: How We Got to Sesame Street (26/05/2023)

Tower Heist (26/05/2023)

Aktris (T1) (31/05/2023)