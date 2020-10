Terror y clásicos para octubre: los estrenos de Netflix este mes

La plataforma Netflix promete grandes estrenos para el mes de octubre. Las películas de terror y toda la saga de Rocky, son las novedades más llamativas en su programación.



Estas son las series, películas y documentales que llegarán a Netflix en octubre:



Series

Octubre 1

‘Oktoberfest: Cerveza y sangre’

‘How to Get Away With Murder’: Temporada 6



Octubre 2

‘Emily en París’

‘Song Exploder’



Octubre 9

La maldición de Bly Manor

‘Riverdale’: Temporada 4



Octubre 15

‘Distanciamiento social’



Octubre 16

Alguien tiene que morir

‘Star Trek: Discovery’: Temporada 3

‘Remodelaciones de ensueño’



Octubre 20

‘Flash’: Temporada 6



Octubre 22

‘The Alienist: El ángel de la oscuridad’

‘Tú, yo y ella’: Temporada 5



Octubre 30

‘Arrow’: Temporada 8

Somebody Feed Phil: Temporada 4

‘Suburra: Sangre sobre Roma’: Temporada 3



Películas

Octubre 1

‘Blade Runner 2049’

‘El agente de C.I.P.O.L.’

‘Cementerio maldito’

‘Cementerio maldito 2’

‘Pacto criminal’

‘Ecos mortales’



Octubre 2

‘Un lugar en silencio’



Octubre 7

El Halloween de Hubie



Octubre 10

El juicio de los 7 de Chicago



Octubre 12

‘unkerque’



Octubre 15

Guía de una niñera para cazar monstruos



Octubre 18

‘IT’ (Eso)



Octubre 20

Rebeca



Octubre 23

Más allá de la Luna

‘Apocalipsis ahora: Redux’

‘Creed: Corazón de campeón’

‘Creed II: Defendiendo el legado’

Rocky

Rocky II, la revancha

Rocky III

Rocky IV

Rocky V

Rocky Balboa



Octubre 28

Amor de calendario

‘No me las toquen’



Octubre 30

‘Su casa’

‘Menéndez: El día del Señor’



Documentales y especiales

Octubre 2

‘Descansa en paz, Dick Johnson’



Octubre 4

‘David Attenborough: Una vida en nuestro planeta’



Octubre 13

‘En la cabaña con Bert Kreischer’



Octubre 14

‘Blackpink: Light Up the Sky’



Octubre 19

‘Misterios sin resolver: Volumen 2’



Octubre 27

‘Sarah Cooper: Everything’s Fine’



Octubre 28

‘Los secretos de la tumba de Saqqara’