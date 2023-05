Llegó la hora: Netflix cobrará por cuentas compartidas en Colombia

Desde el pasado 8 de febrero, Netflix ha comenzado a implementar el cobro extra por compartir la cuenta de la plataforma. En un inicio, países como España, Portugal, Nueva Zelanda, Canadá, Chile, Costa Rica y Perú tenían la opción, pero ahora se les une Colombia.



Y es que en el país, los usuarios que compartan su cuenta deberán pagar una cuota extra ya que la cuenta ahora tendrá conexión Wi-Fi lo cual significa que la IP quedará registrada en el hogar del titular de la cuenta, por lo que será prácticamente imposible prestar la cuenta a otra persona fuera de su hogar ya que Netflix de inmediato le pedirá un pago extra.

De hecho, en caso de salir de su hogar, Netflix ahora le pedirá una verificación de su cuenta para saber que no está compartiendo su cuenta.



Esta actualización se da principalmente para evitar las cuentas compartidas e incentiva a que la gente tenga su propia cuenta de Netflix.



¿Cuánto se deberá pagar por la cuenta compartida?



Según el comunicado de la plataforma, habrá varias formas de manejar el tema de las cuentas compartidas.



1. Revisar quiénes usan su cuenta de Netflix: Controle en qué dispositivos se han iniciado sesión su cuenta. Si desea compartir la cuenta con alguien que vive en un hogar diferente a la suya, una alternativa es hacer uso de la opción, ‘Transferir perfil’, con la cual aquel que use su cuenta pueda transferir un perfil a su propia membresía.



2. Agregar un miembro extra: Puede compartir la cuenta con alguien que no viva con usted por $8.900 al mes adicionales. El miembro extra tendrá su propio perfil, cuenta y contraseña, pero bajo la misma membresía del titular de la cuenta.