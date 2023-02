NBA: Tatum le dio el triunfo al Team Giannis en Juego de las Estrellas

Durante la noche del domingo se jugó el Juego de las Estrellas de la NBA el cual fue ganado por el equipo de Giannis Antetokounmpo ante el equipo de Lebron James por 184 a 175.



En el equipo de Giannis, conformado por jugadores de la Conferencia Este, se destacó Jayson Tatum quien fue nombrado MVP del partido luego de anotar 55 puntos en el duelo realizado en Salt Lake City.



El jugador de los Celtics supera la marca hecha por Anthony Davis en 2017 que era de 52 puntos, pero Tatum con 10 de 18 triples y un tercer cuarto espectacular pudo llegar a los 55 puntos.

El partido también dejó la primera derrota del equipo de Lebron tras el cambio del formato del Juego de las Estrellas en 2018, es decir que su marca ahora queda en 5-1.



De hecho, Lebron no tuvo la mejor de las noches ya que sufrió una leve contusión en la mano derecha y no jugó toda la segunda parte por precaución.



Por su parte, Giannis, quien era duda para el partido, salió en el quinteto inicial, pero prácticamente tuvo una aparición simbólica ya que anotó una canasta y se metió al banquillo 20 segundos después.



Cabe señalar que tras este partido, la temporada regular continuará este jueves con 9 partidos a disputar y donde destaca el Golden State Warriors vs. Los Ángeles Lakers.