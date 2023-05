NBA: ¿Qué equipos jugarán las finales de conferencia y cuando inician?

Este domingo se definió el último equipo que jugará las finales de conferencia de la NBA. Se trata de los Boston Celtics que vencieron en el juego 7 a los Philadelphia 76ers por 112-88.



El cuadro de Massachussetts se quedó con el juego definitivo gracias al aporte superlativo de Jayson Tatum que consiguió 51 puntos, 13 rebotes y cinco asistencias seguido de Jaylen Brown con 25 unidades, seis rebotes y dos asistencias.



Boston tuvo un partido inmejorable y en gran parte del partido estuvieron al frente por una buena diferencia. De igual manera, en los Sixers, Joel Embiid, MVP de la temporada regular, pasó sin pena ni gloria por este último partido.

Y es que el jugador solo consiguió 15 puntos, ocho rebotes y una asistencia, un aporte lejano de sus mejores partidos con Philadelphia. De igual manera, el máximo anotador del equipo de Pensilvania fue Tobias Harris con 19 unidades.



Con esto mencionado, los Boston Celtics se medirán a los Miami Heat desde este miércoles 17 de mayo. Vale resaltar que el cuadro de Florida aseguró su pase a la final el pasado viernes cuando vencieron en el sexto juego a los New York Knicks para dejar la serie 4-2.



Por otro lado, en el oeste, Denver Nuggets quien aseguró su pase a la final desde el pasado jueves cuando venció a Phoenix Suns en el juego 6, se medirá a Los Ángeles Lakers que despacharon en seis juegos a los actuales campeones, los Golden State Warriors.



¿Cuándo comienzan las finales de conferencia de NBA?



Martes 16 de mayo



Denver Nuggets vs. Los Ángeles Lakers



Estadio: Pepsi Center



Hora: 7:30 p.m.



Canal: ESPN / Star +



Miércoles 17 de mayo



Boston Celtics vs. Miami Heat



Estadio: TD Garden



Hora: 7:30 p.m



Canal: ESPN / Star +