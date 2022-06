Curry quiere el MVP de las Finales: Warriors contra Celtics

Stephen Curry aseguró en la víspera del quinto partido de las Finales de la NBA (2-2), que a sus Golden State Warriors aún les queda "mucha gasolina" para derrotar a los Boston Celtics. El partido se disputará este lunes a partir de las 8:00 p. m.

"Lo he dicho muchas veces: tenemos mucha gasolina en el tanque en el sentido de lo que podemos hacer en la cancha", apuntó a los medios sobre este enfrentamiento entre unos Warriors muy experimentados y unos Celtics más jóvenes pero con mucha hambre.



El base, que anotó 43 puntos el viernes para que los Warriors ganaran en Boston (97-107), señaló que la edad "no refleja realmente" la "seguridad" con la que Golden State ha abordado estos playoffs



. "Esto no sucede por accidente. Es solo el trabajo que pones en ello (...). Klay Thompson hace un año no podía ni correr. Eso habla de lo mucho que esto importa y de todo el trabajo que hay entre bambalinas para estar preparado para lo que sea que pase en los partidos importantes (...). Definitivamente sentimos que tenemos mucha gasolina en el tanque", insistió.



El Chase Center de San Francisco (EE.UU.) acogerá este lunes el quinto partido de las Finales de la NBA después de que los Celtics desperdiciaran el viernes la oportunidad de haberse puesto en casa con 3-1 a su favor.

Curry indicó que deben estar "preparados" para cualquier ajuste que haga Boston en ese quinto duelo. "Pero al final, ser exitosos y ganar dos partidos más se reduce a la manera en la que defendemos, la manera en la que traemos intensidad, especialmente en el comienzo de los partidos", dijo. "Tenemos que estar preparados para su respuesta y ojalá podamos dar el primer golpe mañana", agregó. La transmisión estará a cargo de ESPN y Star +.



EFE